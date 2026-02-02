Żyła jednak pojedzie na IO?! Tajner kreśli sensacyjny scenariusz

W piątek 6 lutego w Mediolanie i Cortinie D'Ampezzo rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie. Udział w niej weźmie trzech skoczków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Czy może jeszcze dojść do zmian? Scenariusz w sprawie Piotra Żyły kreśli były trener polskiej kadry, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł na Sejm RP Apoloniusz Tajner.

Tajner mówi wprost. Chodzi o Żyłę

- Przed mistrzostwami świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie rozmawiałem z Wojtkiem Fortuną, którego zresztą serdecznie pozdrawiam. I tak sobie rozmawiamy: a jak tak Piotrek zostanie mistrzem świata w lotach narciarskich? Bo to przecież jest taki sport, loty nieobliczalny. A teraz jeszcze Puchar Świata w Willingen: a jak tak wygra? Co wtedy? Myślę, że z powodów zdrowotnych zawsze można już tam na sam koniec przed igrzyskami olimpijskimi jeszcze zmienić skład, ale nie o tym chcę mówić. Natomiast o tym, że prezentuje poziom, z którym można jechać na igrzyska olimpijskie - powiedział na antenie Polsatu Sport. Jego wypowiedź znalazła się w mediach społecznościowych stacji.

Żyła był jedynym Polakiem, który znalazł się w TOP 30 podczas mistrzostw świata w lotach. W Oberstdorfie zajął 21. miejsce, zaś podczas wspomnianych zawodów Pucharu Świata w Willingen uplasował się na dziewiątej pozycji. Wcześniej Żyła spisywał się przeciętnie. W Engelbergu potrafił zająć 17. i 42. miejsce, a najlepszy weekend zanotował w Wiśle, gdzie był odpowiednio 7. i 14.

W klasyfikacji generalnej PŚ zajmuje trzecie miejsce wśród Polaków. Najlepszy jest Tomasiak (14.), a następnie Stoch (25.). Żyła plasuje się na 29. pozycji i zgromadził 125 punktów. Wąsek zdobył ich z kolei 54.

Piotr Żyła w styczniu skończył 39 lat. Jest dwukrotnym olimpijczykiem. W 2014 roku w Soczi zajął 34. miejsce, a w 2022 roku w Pekinie uplasował się odpowiednio na 21. i 18. miejscu.