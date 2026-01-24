Kapitalna forma Polaka tuż przed igrzyskami. Rekord życiowy pobity

Władimir Siemirunnij, od 2024 reprezentujący Polskę, podczas Pucharu Świata w Inzell, w rywalizacji na 5000 metrów zajął 6. miejsce. Kosmiczny wynik osiągnął najlepszy na tym dystansie Sander Eitrem, który ustanowił nowy rekord świata. Holender jest pierwszym zawodnikiem w historii, który pokonał 5000 merów w czasie poniżej 6 minut (5:58,52). Reprezentant Polski osiągnął czas 6:07,81.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy skład polskich skoczków na igrzyska. Kogo skreślił trener?

Dla Siemirunnija jest to rekord życiowy. Niestety, 24-letni zawodnik nie wystartuje na tym dystansie podczas igrzysk olimpijskich. O awans na najważniejszą imprezę sezonu walczył w kwalifikacjach, w których zajął czwarte miejsce. Siemirunnij utracił możliwość startu na IO w absurdalnych okolicznościach, bo awansowałby, gdyby przegrał swój start z Riccardo Lorello.

Gdyby Siemirunnij powtórzył wynik z Inzell w kwalifikacjach olimpijskich, wystartowałby w Mediolanie. "Władek pojechał w pierwszej parze, więc musimy poczekać na resztę, ale nikt w dywizji B nie uzyskał lepszego czasu. Nawet Stijn Van De Bunt czy Ricardo Lorello" - czytamy na profilu Sportowy Rytm Dnia na serwisie X.

Siemirunnij wystartuje na igrzyskach na dystansie 10000 m. 24-letni zawodnik urodził się w Rosji, a po inwazji Rosji na Ukrainę wyemigrował do Polski, którą reprezentuje od 2024 roku. Jest zawodnikiem Klubu Sportowego Pilica Tomaszów Mazowiecki. Podczas mistrzostw świata na dystansach 5000 i 10000 m w Hamar (2025) zdobył srebro na dystansie 10 000 m i brąz na 5000 m. 26 sierpnia 2025 otrzymał polskie obywatelstwo.

Finałowa rywalizacja w łyżwiarstwie szybkim na 10 000 metrów mężczyzn rozpocznie się 13 lutego o godz. 16.