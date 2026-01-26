Nawrocki będzie walczyć w interesie Polski. To ma się stać 7 lutego

- Życie pokaże, czy to będzie realny cel, ale potraktujemy to poważnie. Polska, kiedy się uprze, to potrafi osiągnąć wielkie rzeczy - mówił jakiś czas temu premier Donald Tusk o możliwości organizacji igrzysk olimpijskich w naszym kraju w roku 2040 lub 2044.

W Mediolanie dojdzie do spotkania z udziałem Nawrockiego

W grudniu z kolei "Gazeta Wyborcza" informowała o tym, że plany te najpewniej trzeba będzie włożyć między bajki. "Bez pierwszego kroku - oficjalnego zgłoszenia od Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie weźmie pod uwagę polskiej kandydatury do organizacji igrzysk, nad którą pracuje rząd" - relacjonował serwis. Główny problem miał stanowić konflikt szefa PKOl Radosława Piesiewicza z kolejnymi ministrami sportu w rządzie Donalda Tuska. "Wyborcza" nazwała nawet prezydenta RP Karola Nawrockiego "cichym sojusznikiem" Piesiewicza.

W poniedziałek 26 stycznia niespodziewanie doszło do przełomu, o czym poinformował szef PKOl we wpisie na portalu X. "Dziś Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, popierając ideę organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce, upoważnił mnie na mocy uchwały do rozpoczęcia działań mających na celu zgłoszenie polskiej kandydatury do MKOl" - czytamy.

Tym samym niebawem w Mediolanie dojdzie do spotkania w tej sprawie. Udział w nim weźmie również Karol Nawrocki, co szef PKOl przekazał do publicznej informacji 3 grudnia w RMF24.

- To jest ściśle chroniony apartament. Są wymogi MKOl dla głów państwa. Jest on już zarezerwowany. Rozmawialiśmy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo obecnie dzieją się różne rzeczy wokół Polski w tematach geopolitycznych, to mamy już termin - wyjawił wówczas Piesiewicz.

Termin jest już znany, a podał go dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza. "W Mediolanie 7 lutego dojdzie do trójstronnego spotkania: Prezydent Karol Nawrocki, Prezes PKOl Radosław Piesiewicz i szefowa MKOl Kirsty Coventry. Wśród tematów raczej nie zabraknie polskiej kandydatury olimpijskiej" - czytamy we wpisie umieszczonym na jego profilu na X.

Warto przypomnieć, że wybory organizatora igrzysk 2036 odbędą się w 2028 roku. Jeśli wszystko podczas spotkania we Włoszech pójdzie po myśli polskiej strony, nasza kandydatura zostanie wystosowana do MKOl.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zaplanowano w dniach 6-22 lutego 2026 roku. Ceremonia otwarcia odbędzie się piłkarskim San Siro w Mediolanie. Rywalizacja toczyć się będzie w wielu włoskich miastach. Igrzyska zakończą się w Weronie.

