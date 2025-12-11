Skandaliczna decyzja MKOl! Ręce opadają

Podczas środowego spotkania na 14. Szczycie Olimpijskim w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w szwajcarskiej Lozannie doszło do szokujących decyzji. Liderzy MKOl, przedstawiciele narodowych komitetów olimpijskich oraz innych kluczowych organizacji sportowych wystosowali komunikat odnośnie do decyzji o udziale w zawodach sportowców bez względu na przesłanki polityczne.

Podkreślono, że wszyscy sportowcy mają fundamentalne prawdo do uprawiania sportu i dostępu do niego bez jakiejkolwiek ingerencji czy nacisków ze strony rządów poszczególnych państw bądź organizacji politycznych. Zasada ta wynika z Karty Olimpijskiej.

Koniec ograniczeń dla młodzieżowców

Tym samym uznano, że podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2026 w Dakarze, rosyjscy i białoruscy sportowcy nie będą ograniczani w żaden sposób. Szczyt Olimpijski uznał, że młodzi sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania swoich rządów, gdyż, jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

"Sport jest dla nich źródłem nadziei i sposobem na pokazanie, że wszyscy sportowcy potrafią szanować siebie nawzajem".

MKOl odniósł się także do kwestii symboli narodowych Rosji oraz Białorusi. Podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich sportowcy z obu państw będą mogli wystartować pod flagą swojego państwa - zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych. Ponadto w przypadku zwycięstwa zawodnika legitymującego się obywatelstwem rosyjskim lub białoruskim wybrzmi hymn danego kraju.

U seniorów bez zmian. Przynajmniej na razie

To poważna zmiana w stosunku do seniorskich Igrzysk Olimpijskich. Sportowcy z Rosji w 2022 roku w związku z agresją rosyjską na Ukrainie zostali pozbawieni możliwości udziału w zawodach międzynarodowych. W marcu 2023 roku postanowiono, że mogą rywalizować pod neutralną flagą i tylko pod warunkiem, że nie są powiązani z siłami zbrojnymi oraz nie uprawiają sportów drużynowych.

Jednocześnie MKOl podtrzymał zalecenia wobec dorosłych sportowców, zatem na taryfę ulgową od wcześniej ustalonych zasad liczyć mogą tylko białoruscy i rosyjscy młodzieżowcy. Podkreślono jednak, że w razie potrzeby, zapisy zostaną zmienione.