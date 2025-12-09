Igrzyska olimpijskie w Polsce? Jest głos z MKOl!

Od kilku lat trwają dyskusje na temat organizacji letnich igrzysk olimpijskich w Polsce. Były prezydent Andrzej Duda chciał, by ta impreza odbyła się w naszym kraju w 2036 roku. Obecny rząd jest za tym, by ugościć w Polsce sportowców z całego świata cztery lata później. Powoli w każdym związku wprowadzana jest także Strategia Rozwoju Sportu.

Włoszczowska mówi o zalecie igrzysk. "Mogą być rozproszone"

Pomysł dotyczący organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce budzi mieszane uczucia w społeczeństwie. Pozytywnie na to wszystko reaguje natomiast Maja Włoszczowska, dwukrotna srebrna medalistka olimpijska, obecnie członkini MKOl-u.

- Strategia Rozwoju Sportu ma być czternastoletnia, by sięgać do roku 2040. I słusznie, bo w osiem lat ciężko jest zbudować sport. Cały pomysł jest jak najbardziej świetny i jak najbardziej mu przyklaskuję, aczkolwiek czekam na efekty tego. Owszem, też jestem w to zaangażowana, natomiast na bieżąco będzie bardzo dużo pracy dla tych, którzy organizacyjnie się będą wszystkim zajmować - podkreśliła.

Sporo osób narzeka, że organizacja igrzysk wiązałaby się z ogromnymi kosztami. Francuzi w poprzednim roku jednak pokazali, że można je przeprowadzić taniej niż w przeszłości. Wystarczy wspomnieć, że impreza czterolecia w Rio de Janeiro (rok 2016) kosztowała Brazylijczyków ponad 22 miliardy dolarów, a Francję niecałe 7 miliardów. Włoszczowska mówi tutaj o istotnym aspekcie.

- Jest możliwość tego, aby one (igrzyska - przyp.red.) były rozproszone, żeby nie wszystko było w jednym mieście i to znacząco, po pierwsze obniża koszty, a po drugie, właśnie daje większe możliwości i też dzięki temu igrzyska docierają do większej społeczności lokalnej. Pod tym względem zmieniło się wiele rzeczy właśnie w samym MKOl-u - dodała.

To jest klucz dla Polaków

Nie wszystko oczywiście wygląda dobrze. Jeśli chcemy budować mocną reprezentację, mieć pociechę z wielu olimpijczyków, to trzeba zachęcać ludzi do uprawiania sportu. Włoszczowska podkreśla, że sporo dzieci jest w fatalnej kondycji fizycznej. Uważa, iż sposób, w jaki obecnie żyje społeczeństwo, jest katastrofalny dla organizmów.

- Uważam, że jesteśmy w stanie przekonać Polaków do większej aktywności fizycznej. Dlaczego nie? Ja w ogóle uważam, że mamy coraz większą świadomość tego, jak aktywność fizyczna jest ważna. Tak naprawdę bariery są prozaiczne: brak czasu, brak sił, zaganianie i dlatego, wprowadzając jak najwięcej rozwiązań systemowych, które udostępnią aktywność fizyczną, rozruszamy naród! - przyznała Włoszczowska.

42-latka oceniła również, że mamy za mało wpływowych osób wokół MKOl-u. Tymczasem nadejdzie moment, w którym trzeba będzie mocno przekonywać działaczy tej organizacji do tego, że organizacja igrzysk w Polsce jest dobrym pomysłem. Również tutaj należy zrobić wszystko, by doszło do zmian na lepsze.