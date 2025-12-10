Zielone światło dla Rosji. Wszystko się zmienia, strzelają szampany

Na początku grudnia świat opłynęła skandaliczna decyzja o możliwości powrotu części rosyjskich sportowców do rozgrywek międzynarodowych. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uznał za nielegalne zawieszenie rosyjskich i białoruskich sportowców w zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Oznacza to, że narciarze tej nacji będą mogli rywalizować w Pucharze Świata na zasadach MKOl, czyli nie mogą mieć żadnych powiązań z wojskiem czy służbami bezpieczeństwa oraz wyrażać pochwał wobec agresji na Ukrainę.

Szokujące doniesienia. 67 federacji daje zielone światło Rosji

Ten werdykt wywołał spore poruszenie, gdyż FIS twardo stawiał na swoim, czyli na zawieszeniu ich do odwołania w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. Adam Małysz mówił wprost w rozmowie z TVP Sport, że w ogóle się nad czymś takim nie zastanawiali. - My jako Polski Związek Narciarski wysyłaliśmy do FIS swoją opinię, że jesteśmy przeciwni pozwalaniu na starty zawodnikom tych nacji - mówił.

W związku z tym w Rosji strzelają szampany. Minister sportu i szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Michaił Diegtiariow ogłosił podczas Zgromadzenia Olimpijskiego, iż... Rosjanie otrzymali zgody na starty od kilkudziesięciu międzynarodowych federacji.

- W sumie 67 międzynarodowych federacji, w tym 34 to dyscypliny olimpijskie, już zezwala na udział sportowców z Rosji - oświadczył, cytowany przez nsn.fm.

Oznacza to, że w związku z tymi decyzjami "status międzynarodowy uzyskało 4200 rosyjskich sportowców, w tym 700 w 2025 roku" - czytamy.

Skład Rosji na ZIO

10 grudnia Rosjanie opublikowali pierwszą listę sportowców, którzy zostali dopuszczeni na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. "Są to uprawiający narciarstwo dowolne: Anastazja Andrijanawa, Anna Derugo, Ihar Drabiankou, Hanna Huzkowa, Uładzisłau Wazniuk (Białoruś), Anastazja Tatalina (Rosja) oraz rywalizujący w biegach narciarskich Rosjanie: Sawielij Korostielew i Darja Niepriajewa. Listę zamyka Białorusinka Maria Szkianowa (narciarstwo alpejskie)" - opisywał Dominik Stachowiak na łamach Sport.pl.

W wielu dyscyplinach Rosjanie wciąż są wykluczeni, np. z rozgrywek FIFA i UEFA. Od 2022 roku piłkarze tej nacji nie grają w rozgrywkach międzynarodowych, takich jak Liga Mistrzów, czy eliminacje do mistrzostw Europy, czy świata. Jedynie tamtejsza federacja organizuje mecze towarzyskie, a - jakby tego było mało - ostatnio pojawiły się informacje, że chcieliby zorganizować swój własny mundial.

Według doniesień na liście zaproszonych reprezentacji miały znaleźć się m.in. Chiny, Chile, Serbia, Grecja, Peru, Wenezuela, Nigeria, Kamerun.