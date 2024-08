Szeremeta przebiła Igę Świątek! Nagle dobrze znany okrzyk

Niemal komplet widzów oglądał z trybun Court Philippe-Chatrier jak Julia Szeremeta walczy o finał. Francuzi przywykli do oglądania w pojedynkach o taką stawkę Igi Świątek. Tym razem – słyszeliśmy to wyraźnie – sympatyzowali z Polką, która wyszła na arenę bez rakiety, ale ciosy posyłała konkretne.

Julia Szeremeta w finale w Paryżu!

Szeremeta to drobna dziewczyna. Walczy w kategorii 57 kg, ale ma i siłę ciosu, i balans, i spryt, i fantazję.

"Julka! Julka!" – niosło się z trybun historycznego obiektu w trzeciej rundzie. Pierwszą Polka według sędziów przegrała, drugą wygrała – ostatnie starcie było decydujące. Wtedy doświadczona Petecio padła. Nie wiemy, czy po ciosie Polki, czy pod jej naporem, przez potknięcie się. W każdym razie Szeremeta szła do przodu, jakby pokrzykiwała sobie "Jazda!". Tak, jak zwykle robi to tutaj Iga. I Julka poszła po swoje!

- Będziemy na terenie Igi Świątek i spróbujemy zawalczyć jeszcze lepiej niż Iga – zapowiadał trener Tomasz Dylak, gdy kilka dni temu Szeremeta awansowała do półfinału. Wtedy walczyła w hali Paris Arena Nord, na obrzeżach miasta. Ale już wtedy Dylak mówił grupie polskich dziennikarzy, że 20-letnia Julia trafi na salony, bo uważa się za najlepszą pięściarkę świata i bardzo chce to pokazać.

Julia twierdzi, że jest najlepsza i to bez podziału na kategorie. Uważa się za gwiazdę! Ona mówiła nam, że ring to jej miejsce zabawy i że będzie się bawiła aż do wygrania olimpijskiego turnieju. I teraz jest o krok! Jazda, Julia!