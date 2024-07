Szef TVP Sport przerwał milczenie ws. Babiarza! Jest komunikat

- Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - te słowa Przemysława Babiarza, dziennikarz TVP Sport podczas piosenki "Imagine" Johna Lennona na piątkowej ceremonii otwarcia na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jego komentarz dziennikarza wzbudził spore kontrowersje. Telewizja Polska zawiesiła dziennikarza i nie będzie on już komentował tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska zdobyła srebro na igrzyskach. "Na dole trasy oddałam złoty medal"

Kwiatkowski zabrał głos w sprawie zawieszenia Babiarza

Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport na początku nie chciał specjalnie komentować zawieszenia Babiarza. - Przemysław Babiarz został zawieszony do końca Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Kto będzie komentować zawody lekkoatletyczne? Rozwiązujemy to - mówił krótko.

Po kilku dniach od afery Kwiatkowski wreszcie zabrał głos. Dał bardzo długo wpis na portalu X.

- Bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą nam jako dziennikarzom sportowym telewizji publicznej powierzono. Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację. Jest mi szczególnie przykro, ponieważ to ja byłem osobą, która kilka miesięcy temu przekonywała kierownictwo TVP, że warto dalej korzystać z olbrzymiego doświadczenia i wiedzy Przemka. Rozmawiałem o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi. Tak się jednak nie stało, więc kolejny raz nie jestem już w stanie stanąć w Przemka obronie i zaakceptowałem decyzję władz Telewizji Polskiej - m.in. napisał Kwiatkowski.

Co dalej z przyszłością Babiarza?

- Chcę również podkreślić, że Przemek nie został zwolniony z TVP Sport tylko zawieszony w roli komentatora Igrzysk Olimpijskich. Nie został przy tym zawieszony za poglądy, bo każdy z nas ma do nich prawo. Wygłaszanie ich publicznie jest jednak pretekstem do politycznych sporów, dla których sport powinien być odskocznią, a nie kolejną iskrą - dodał Kwiatkowski.

Dwa lata temu Babiarz też mocno skomentował słowa innej piosenki. - Jego poglądy są bardzo zbliżone do poglądów komunistycznych, zarówno jego, jak i Yoko Ono. Takie mające cechy wyraźnie anarchistyczne. No, bo, proszę państwa, globalizm... komunizm... Komunizm też chciał ogarnąć cały świat, też chciał zniwelować różnice i też warto mieć to na uwadze, kiedy wypowiada się słowa o powszechnym braterstwie, bo komuniści zawsze mieli pełne usta pokoju i powszechnego braterstwa" - mówił wtedy Babiarz.

Babiarz naprawdę usłyszał to w TVP. Niebywałe kulisy. Szaranowicz reaguje

Babiarz na cenzurowanym był już od momentu zmiany władz w TVP. - Twoje zdjęcie z Jackiem Kurskim jest wiecznie żywe - usłyszał, gdy ważyły się jego losy. Doszło do kompromisu i został w sporcie, z prośbą by na tym się skupił, również przy igrzyskach. Ale Przemysław Babiarz pracę przy paryskiej imprezie zakończył, zanim na dobre ją zaczął. I, jak słyszymy, to może być jego koniec w TVP. Nawet jeśli dziennikarze i eksperci stacji szykują list z głosem poparcia komentatora - pisał w poniedziałek Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl ujawniając kulisy zawieszenia Babiarza.

- W sobotni poranek wydawało się, że Babiarz przy igrzyskach będzie pracował dalej, a od TVP dostanie ostrzeżenie i sugestię, by skupić się na sporcie i zostawić inne sprawy na boku. Taką rozmowę przed igrzyskami miał ponoć przeprowadzić zresztą z komentatorem dyrektor redakcji sportowej Jakub Kwiatkowski. Również dlatego, że sytuacja Babiarza od pół roku była delikatna - dodawał Sosnowski.