Fibak powiedział, co na miejscu TVP zrobiłby z Babiarzem. "Najlepsze wyjście"

Dla wielu kibiców komentarz Przemysława Babiarza jest kultowy. Decyzję Telewizji Polskiej o ukaraniu dziennikarza przyjęto z zaskoczeniem. Tym bardziej że od razu sięgnięto po bardzo drastyczne środki. "Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" - informowała TVP w oficjalnym komunikacie.

Babiarz zawieszony. Fibak ocenił decyzję TVP. "To jest bardzo przykre"

Zdaniem "Faktu" już wcześniej dziennikarz podpadł nowym władzom Telewizji Polskiej. Rządzącemu TVP Sport Jakubowi Kwiatkowskiemu miało nie spodobać się m.in. zdjęcie Babiarza z Jackiem Kurskim. Nie zdecydowano się na jego odsunięcie m.in. ze względu na koszta. Komentator został jednak ostrzeżony. Można więc powiedzieć, że sytuacja z komentarzem z ceremonii otwarcia jedynie przelała czarę goryczy. Decyzja TVP wywołała jednak ogromne kontrowersje. Sprawę komentowali dziennikarze, politycy oraz eksperci. Babiarz doczekał się nawet wsparcia od kibiców na stadionach.

Teraz swoją opinię postanowił wyrazić Wojciech Fibak. Były tenisista uważa, że reakcja TVP była przesadzona i on sam podjąłby inną decyzję. - To jest bardzo przykre. Znamy przecież jego głos od tylu lat. Przemysław Babiarz jest absolutnym autorytetem. Sportową encyklopedią, szczególnie olimpijską. Szkoda tracić taką osobowość - ocenił. - Może faktycznie ta interpretacja była trochę krzywdząca dla legendarnej, kultowej piosenki, ale ja bym go łagodniej potraktował. Najlepszym wyjściem byłaby jakaś reprymenda, delikatniejsza forma zwrócenia uwagi, a nie od razu zawieszanie go na całą olimpiadę - dodał.

Co dalej z Przemysławem Babiarzem? Na razie dziennikarz pozostaje zawieszony. Czy TVP ugnie się i przywróci go do komentowania igrzysk olimpijskich? To możliwe, jeżeli wsparcie Babiarzowi zapewnią inni dziennikarze publicznej stacji. Kluczowy może być głos Dariusza Szpakowskiego i Włodzimierza Szaranowicza, czyli dwóch wielkich legend telewizji.