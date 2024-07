Ostro. Szkolnikowski grzmi ws. Babiarza

W piątek wieczorem odbyło się uroczyste rozpoczęcie igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podczas ceremonii kibice mogli posłuchać m.in. pięknej piosenki "Imagine" Johna Lennona. Na interpretację tekstu piosenki zdecydował się dziennikarz Przemysław Babiarz.

Ostro. Marek Szkolnikowski grzmi ws. Przemysława Babiarza

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział Babiarz. Komentarz dziennikarza wzbudził kontrowersje. Jedni chwalili go za "odważne słowa". Inni uważają, że posunął się za daleko - pisał Sport.pl.

Telewizja Polska zdecydowała się zareagować na takie słowa dziennikarza. Babiarz został zawieszony i odsunięty od komentowania. - Szanowni Państwo, wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" - poinformowała TVP.

Zawieszenie Babiarza skomentował Marek Szkolnikowski, były dyrektor TVP Sport.

- Zawieszenie Przemysława Babiarza przyjmuję z wielką przykrością i zażenowaniem. Wolność słowa polega na tym, że mamy prawo do wyrażania swoich opinii, a prawdziwe dziennikarstwo polega na opisywaniu otaczającej nas rzeczywistości. Nie musimy się zawsze zgadzać, ale szanujmy się - napisał Szkolnikowski na Twitterze.

To nie pierwsza taka wpadka Babiarza. Dwa lata temu podczas zimowych igrzysk olimpijskich ocenił też słowa innej piosenki. - Jego poglądy są bardzo zbliżone do poglądów komunistycznych, zarówno jego, jak i Yoko Ono. Takie mające cechy wyraźnie anarchistyczne. No, bo, proszę państwa, globalizm... komunizm... Komunizm też chciał ogarnąć cały świat, też chciał zniwelować różnice i też warto mieć to na uwadze, kiedy wypowiada się słowa o powszechnym braterstwie, bo komuniści zawsze mieli pełne usta pokoju i powszechnego braterstwa" - mówił wtedy Babiarz.

W ostatnich miesiącach w TVP doszło do wielu zmian personalnych. Babiarz zachował swoją pracę.