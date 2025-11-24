"Dominator" alarmuje. "Zdrajca Trump negocjuje z mordercą"

Dominik Hasek w NHL grał przez 16 sezonów, reprezentując barwy Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings oraz Ottawa Senators. Z tym drugim zespołem odnosił największe sukcesy, dwukrotnie zdobywając Puchar Stanleya. Aż sześć razy został wybrany najlepszym bramkarzem ligi. Trofea zdobywał też na arenie międzynarodowej - z reprezentacją Czech triumfował w olimpijskim turnieju w 1998 roku.

Legenda światowego hokeja swoją postawą na lodowiskach dorobiła się pseudonimu "Dominator". Podobnie stanowczy jak na tafli jest też w prawdziwym życiu. Hasek nie ukrywa swojego wsparcia dla Ukrainy, a zarazem głębokiej niechęci względem Władimira Putina. Wielokrotnie komentował skandaliczne wydarzenia związane z rosyjską inwazją, nigdy nie używając przy tym eufemizmów.

Rosyjskiego przywódcę nazywał już "największym zbrodniarzem XXI wieku" czy "czołowym przestępcą świata". O Donaldzie Trumpie z kolei pisał: "Stany Zjednoczone reprezentuje w Białym Domu osoba, która zdradziła demokratyczny świat". Niezmiennie głośno apeluje o to, by Ukraina odzyskała ziemie, które od 2014 roku są pod rosyjską kontrolą.

Hasek nie przebiera w słowach

Dominik Hasek równie głośno alarmuje, gdy cierpią ukraińscy cywile. "28 zamordowanych i niemal 100 rannych cywili setki kilometrów od frontu. To jest terrorystyczna Rosja. Niektórzy politycy nawet nie potępili tego, nie nazwali Putina mordercą. A teraz prezydent Stanów negocjuje z tym zbrodniarzem. Trump to zdrajca!" - napisał na Twitterze w reakcji na zniszczony budynek mieszkalny w Tarnopolu.

Ostre wypowiedzi Haska nie przysparzają mu wielu fanów w Rosji - tym bardziej, że swoją sportową karierę zakończył w Spartaku Moskwa. W sierpniu skandaliczne słowa na temat czeskiej legendy cytował Bartosz Naus ze Sport.pl: "Pan Miedwiediew zalecił Haskowi ostrożniejsze przechodzenie przez ulicę, regularne odwiedzanie psychiatry i niepicie piwa w niesprawdzonych miejscach" - mówił Oleg Osipow, asystent byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej.

