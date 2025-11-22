Oto smutna prawda o relacjach USA z Rosją. Jest głos z Moskwy. "Aktywne"

Mimo że wojna w Ukrainie się nie skończyła, to Rosja i Białoruś stopniowo wraca do sportowej rywalizacji. Ostatnio Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że sportowcy z tych krajów będą mogli wystąpić w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, ale w ograniczonej ilości i po spełnieniu określonych warunków, by móc startować pod neutralną flagą. Co prawda w piłce nożnej Białoruś gra w eliminacjach do mistrzostw Europy, ale Rosja jest całkowicie wykluczona i może grać wyłącznie mecze towarzyskie.

Rosja zagra z USA? "Pomysł jest bardzo dobry"

Czy jest szansa, że w piłce nożnej lub hokeju dojdzie do meczów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi? Głos w tej sprawie zabrał Michaił Chorew, przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych Rosji ds. Międzynarodowej Współpracy Sportowej, cytowany przez serwis sports.ru.

- Sam pomysł jest bardzo dobry. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi krajami, oczywiście uwzględniając nasze interesy na uczciwych zasadach. Jeśli chodzi o współpracę sportową z USA, to myślę, że będzie się ona rozwijać i to bardzo aktywnie. Miejmy nadzieję, że odbędą się również konkretne mecze - skomentował.

Do tej pory Rosja grała pięciokrotnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dwa spotkania skończyły się zwycięstwami Rosji, a trzy - remisem. Ostatnie oficjalne spotkanie miało miejsce 14 listopada 2012 r., gdy mecz Rosja - USA zakończył się remisem 2:2. Wtedy selekcjonerem Rosji był Fabio Capello, a USA - Juergen Klinsmann.

Dlatego Chile zagrało z Rosją. "Zawsze prezentowała wysoki poziom"

Ostatnio Rosja miała serię 22 spotkań bez porażki, ale ta została przerwana w listopadzie br. po rywalizacji z Chile (0:2). Dlaczego kadra z Ameryki Południowej w ogóle zgodziła się na granie meczu towarzyskiego?

- Rosja zawsze prezentowała wysoki poziom sportowy. Dla nas było to bardzo ważne spotkanie. Jeżeli chodzi o piłkę, to wszystko inne schodzi na dalszy plan. Piłka nożna jest najważniejsza. Jest to piękny sport, graliśmy w tak pięknym mieście, jak Soczi. Rozegraliśmy naprawdę ważny i dobry mecz i to się liczy. Powtórzę, piłka nożna jest najważniejsza - mówił Pablo Milad, prezes Chilijskiej Federacji Piłkarskiej.

Nie licząc porażki z Chile, to Rosja pokonywała w tym roku Grenadę (5:0), Zambię (5:0), Białoruś (4:1), Katar (4:1), Iran (2:1), Boliwię (3:0), a także remisowała z Nigerią (1:1), Jordanią (0:0) i Peru (1:1).