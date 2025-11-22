Policjant nie upilnował psa. Wszyscy widzieli, co stało się potem

KHL, czyli Kontynentalna Hokejowa Liga, to profesjonalne rozgrywki z siedzibą w Rosji, w której występują kluby z innych krajów, w tym z Białorusi. Dyscyplina ta cieszy się sporym zainteresowaniem w tych krajach. Często są organizowane specjalne wydarzenia hokejowe, biorąc pod uwagę to, że Władimir Putin jest fanem tej dyscypliny.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy hokeiści z drugą porażką na uniwersjadzie. Trener Grzegorz Klich: Zbieraliśmy skład, żebyśmy mogli wystartować

Szokujące sceny na meczu hokeja

Teraz jednak to, co się stało przeszło wszelkie oczekiwania. Tuż przed startem meczu Dynamo Mińsk - CSKA Moskwa na lód pojawił się owczarek niemiecki wraz z funkcjonariuszem. O dalszych wydarzeniach poinformował serwis Nexta w serwisie X.

"Na Białorusi policyjny owczarek niemiecki pogryzł hokeistów. Podczas meczu KHL pomiędzy Dynamem Mińsk i CSKA pies służbowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakłócił ceremonialną prezentację krążka. Pies miał towarzyszyć porucznikowi policji, ale zamiast tego ugryzł kapitana CSKA Karnauchowa, a następnie zębami zerwał rękawicę z głowy kapitana Dynama Stasia. Przewodnik musiał odciągnąć psa i wyciągnąć mu rękawicę z pyska.

Na nagraniu widać, że zawodnikom nic się nie stało.

Zobacz też: 1393 dni i koniec! Historyczny konkurs Polski w skokach!

Andrei Staś ma 37 lat i jest kapitanem Dynama Mińsk. Wystąpił m.in. mistrzostwach świata w 2009 - 2017 oraz zimowych igrzysk olimpijskich 2010. Z kolei Pawieł Karnauchow grał dla Rosji. Zadebiutował w sezonie 2019/20 i brał udział w MŚ 2021 oraz IO 2022 w kadrze Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU