Policjant nie upilnował psa. Wszyscy widzieli, co stało się potem

KHL, czyli Kontynentalna Hokejowa Liga, to profesjonalne rozgrywki z siedzibą w Rosji, w której występują kluby z innych krajów, w tym z Białorusi. Dyscyplina ta cieszy się sporym zainteresowaniem w tych krajach. Często są organizowane specjalne wydarzenia hokejowe, biorąc pod uwagę to, że Władimir Putin jest fanem tej dyscypliny.
Teraz jednak to, co się stało przeszło wszelkie oczekiwania. Tuż przed startem meczu Dynamo Mińsk - CSKA Moskwa na lód pojawił się owczarek niemiecki wraz z funkcjonariuszem. O dalszych wydarzeniach poinformował serwis Nexta w serwisie X.
"Na Białorusi policyjny owczarek niemiecki pogryzł hokeistów. Podczas meczu KHL pomiędzy Dynamem Mińsk i CSKA pies służbowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakłócił ceremonialną prezentację krążka. Pies miał towarzyszyć porucznikowi policji, ale zamiast tego ugryzł kapitana CSKA Karnauchowa, a następnie zębami zerwał rękawicę z głowy kapitana Dynama Stasia. Przewodnik musiał odciągnąć psa i wyciągnąć mu rękawicę z pyska.
Na nagraniu widać, że zawodnikom nic się nie stało.
Andrei Staś ma 37 lat i jest kapitanem Dynama Mińsk. Wystąpił m.in. mistrzostwach świata w 2009 - 2017 oraz zimowych igrzysk olimpijskich 2010. Z kolei Pawieł Karnauchow grał dla Rosji. Zadebiutował w sezonie 2019/20 i brał udział w MŚ 2021 oraz IO 2022 w kadrze Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.
