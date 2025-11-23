W sobotę w Rosji zrobiło się bardzo głośno o trzykrotnym mistrzu świata w saneczkarstwie - Romanie Repiłowie. Okazało się bowiem, że został on aresztowany. Repiłow oraz inny rosyjski saneczkarz - Aleksandr Pierietiagin są oskarżeni o oszustwo na dużą skalę.

Trzykrotny mistrz świata z Rosji aresztowany. "Oszustwo na dużą skalę"

Repiłow i Pierietiagin mieli przywłaszczyć aż 11 milionów rubli z budżetu państwa.

"22 listopada w Krasnojarsku zatrzymano trzykrotnego mistrza świata Romana Repiłowa i srebrnego medalistę mistrzostw Europy Aleksandra Pierietiagina. Zarzuty dotyczą wielomilionowego oszustwa. Według służby prasowej sądów Kraju Krasnojarskiego, sportowcy przywłaszczyli 11 milionów rubli z budżetu państwa przeznaczonych na zakup sań" - pisze rosyjski "Championat".

Dziennikarz dodaje, że cała historia rozpoczęła się w maju tego roku. Właśnie wtedy Rosyjskie Centrum Szkolenia Sportów Reprezentacyjnych i Repiłow, właściciel jednoosobowej działalności, podpisali umowę na zakup nowego sprzętu. Wtedy Pierietiagin, który pracował w tym ośrodku jako trener i specjalista ds. sprzętu, natychmiast złożył rezygnację.

"Według Komitetu Śledczego Kraju Krasnojarskiego i Chakasji, saneczkarze znaleźli używany sprzęt i po sporządzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i raportów, przekazali go do instytucji. Pieniądze pozostałe z tego zakupu zostały wpłacone na konto jednego ze sportowców" - dodaje "Championat".

Repiłow i Pierietiagin w efekcie są oskarżeni o oszustwo na dużą skalę. Grozi im od trzech do dziesięciu lat pozbawienia wolności i grzywna do miliona rubli. Obaj saneczkarze zostali już zatrzymani. Od miesiąca przebywają w areszcie tymczasowym. Według Komitetu Śledczego dla Kraju Krasnojarskiego i Chakasji, Repiłow i Pierietiagin przyznali się do winy.

Rosjanie są w szoku po tym, co się stało.

"Ta historia jest szokująca, ponieważ zarówno Pierietiagin, jak i Repiłow zawsze byli uważani za sportowców światowej klasy. Romana śmiało można nazwać najlepszym rosyjskim saneczkarzem ostatnich lat" - czytamy.

Repiłow oprócz trzech tytułów mistrza świata, zdobył też m.in. trzy brązowe medale na MŚ, sześć medali mistrzostw Europy, dwa Puchary Świata. Natomiast Pierietiagin takich sukcesów nie miał, ale w 2015 roku w Soczi wywalczył srebrny medal mistrzostw Europy w "jedynkach".

