To nie żart. Usyk chce kupić stadion

Ołeksandr Usyk to jeden z największych ambasadorów sportowej Ukrainy, który na każdym kroku pamięta o swoich korzeniach. Chce dawać nadzieję rodakom walczącym o niepodległość ojczyzny. Co więcej - jak piszą ukraińskie media - ma także poważne plany na przyszłość. Zamierza zainwestować w ukraiński sport.

Niesamowite. Usyk chce kupić stadion

"Niekwestionowany mistrz świata Ołeksandr Usyk większość swojego życia spędził na Krymie, który od 2014 roku znajduje się pod rosyjską okupacją. Bokser nie zapomina o swojej małej ojczyźnie i planuje rozwijać tam sport" - napisał portal sportnews.24tv.ua.

- Kiedy wyzwolimy Krym, chcę kupić stadion Tawriji i stworzyć tam darmową sekcję bokserską dla dzieci. Żeby mieli możliwość rozwoju na Ukrainie, u siebie, na swojej ziemi - powiedział Usyk, cytowany przez wspomniane źródło, które przypomniało, że pięściarz w młodości grał w piłkę nożną właśnie w zespole Tawriji Symferopol.

"Należy zauważyć, że Ołeksandr Usyk miał na myśli Republikański Kompleks Sportowy Lokomotiw. Do 2014 roku stadion był domową areną klubu Tawrija Symferopol. Odbywały się na nim mecze międzynarodowe, w tym europejskie puchary" - dodaje wspomniany portal.

Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w XXI wieku. W lipcu tego roku wygrał rewanżowe stracie z Danielem Dubois, broniąc tym samym pasy WBO, WBA, WBC, IBO oraz The Ring w kategorii ciężkiej i zdobywając pas IBF.

Co ciekawe - w 2022 roku - Usyk rozegrał jedno spotkanie w barwach Polissii Żytomierz. To klub, który niedawno występował w eliminacjach do europejskich pucharów.