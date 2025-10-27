Żona Kamila Stocha odpowiedziała Eurosportowi. "Uważajcie na słowa"

Kamil Stoch ma za sobą swoje ostatnie występy w Letnim Grand Prix w karierze. Polak zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobywając 319 punktów w dziesięciu konkursach. Przed nim był Niemiec Philipp Raimund, Austriak Niklas Bachlinger i dwóch Japończyków: Sakutaro oraz Ryoyu Kobayashi. - Trafił na lepsze warunki. Ale wykorzystał to w bardzo elegancki, piękny sposób. Dużo lepiej, niż w pierwszej serii. To jest wielki stylista, wyborny technik. Żegna się z cyklem wielki mistrz - mówili komentatorzy Eurosportu podczas skoku Stocha z drugiej serii z konkursu mikstów - Polacy zajęli tam siódme miejsce.

Tak żona Stocha odpowiedziała Eurosportowi. "Kochani"

Oficjalny profil Eurosportu w idealny sposób podsumował Stocha tuż po konkursie mikstów, publikując wpis z nagraniem jego skoku na portal X. "Skoki - także letnie - tego jegomościa nadal ogląda się z największą przyjemnością. Nie do wiary, że za kilka miesięcy takiego zawodnika już w tym światku nie będzie" - czytamy we wpisie.

Na tę publikację Eurosportu zareagowała Ewa Bilan-Stoch, a więc żona naszego mistrza. "Kochani, ten zawodnik ma dożywotnie prawo do bycia w tym światku, więc uważajcie na słowa. Prowadzimy przecież Eve-nement Zakopane, a i Eksperci przez duże E są w cenie" - napisała Pani Stoch. "Rezerwujemy już krzesełko przy stole na #SkokiFantasyDraft 2026, tak na dobry początek" - odpowiedział Eurosport.

Przed Stochem ostatni sezon w karierze, co sam Kamil ogłosił 20 maja br. podczas wywiadu dla TVP Sport. Zwieńczeniem tej wspaniałej kariery będą - miejmy nadzieję - Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie, które odbędą się w dniach 6-22 lutego przyszłego roku.

- Mimo popełnianych błędów, czułem w powietrzu bardzo dobrą energię, a nie doświadczałem tego już bardzo dawno. W tych skokach nie ma kontroli, nie ma kalkulacji czy obawy tylko full gaz, pełna moc i o to właśnie chodzi, żeby się nie blokować, tylko uwalniać to, co we mnie jest. Uważam, że wciąż jestem w procesie, więc nie jest tak, że nagle coś kliknęło. Przez ostatni rok bardzo ciężko na to pracowałem. Staram się czerpać z tego każdą chwilę - mówił Stoch po Letnich Mistrzostwach Polski, które wygrał.

Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się w dniach 21-23 listopada w norweskim Lillehammer, a zakończy się 27-29 marca 2026 r. konkursami w słoweńskiej Planicy. Relacje tekstowe na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.