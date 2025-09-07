Tomasz Adamek podjął decyzję ws. przyszłości! "Dziękuję"

W sobotę odbyła się gala Fame MMA 27 w PreZero Arenie w Gliwicach. Jeden z najlepszych polskich pięściarzy Tomasz Adamek (59 walk, z czego 53 zwycięskie) zmierzył się w hitowym starciu z Roberto Soldiciem. Polak przegrał przez TKO w II rundzie. "Chęci są, serce do walki jest, ale gdy napotyka się takiego gościa jak Roberto Soldić, pewne bariery są nie do przeskoczenia. Brutalnie i krwawo zakończyła się walka z Chorwatem dla Tomasza Adamka. Były mistrz świata w boksie przegrał w II rundzie przez TKO, gdy sędzia przerwał walkę, widząc kompletną bezradność okrutnie rozbijanego Polaka" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Szpilka miał wypadek samochodowy. "Zasnąłem za kierownicą"

Tomasz Adamek mówi "pas"

- Byłem przygotowany dobrze, nie ma co szukać, co zrobiłem źle. Dostałem lufę i po herbacie. To jest waga ciężka. Moja przygoda kończy się z FAME. Jestem wyrwany z emerytury i mogłem pokazać się polskim kibicom. Dziękuję FAME, wszystkim sponsorom. Siedziałem w domu w Stanach Zjednoczonych i nic nie robiłem. Mieliśmy przygodę. Najważniejsze, że jestem zdrowy, głowę mam dobrą. Trzeba zająć się Dorotką i domem - przyznał Adamek.

Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, spytał Tomasza Adamka, czy była to jego ostatnia sportowa walka. - Trzeba zakończyć. To sport kontaktowy. Możesz wracać nawet do 55 lat, ale to nie ma sensu. Chyba że by żona zabrała mi wszystkie pieniądze i nie miałbym na bułki, albo chyba że mnie z domu wy****, i bym musiał mieszkać w Polsce i walczyć (śmiech). Tak jednak nie będzie. Dziękuje wszystkim za kibicowanie, za tyle lat. To jest przecież od 1999 roku, czyli aż 26 lat - dodał Adamek.

Całą rozmowę można zobaczyć w linku poniżej.

48-letni pięściarz zdobył pasy mistrza świata IBF i IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej.

Zobacz także: To, co stało się w walce Najmana, przejdzie do historii. Miał rywala w parterze

Adamek nie tylko dzięki sportom walki dorobił się wielkich pieniędzy. Były mistrz świata mądrze bowiem zainwestował pieniądze. Zarabia je z wynajmu nieruchomości w USA, gdzie na co dzień żyje.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU