Adamek ustawił się do końca życia. Co miesiąc dostaje 12 kopert

Tomasz Adamek to jeden z najlepszych polskich pięściarzy. W swojej karierze miał aż 59 walk i aż 53 wygrał. Adamek zdobył pasy mistrza świata IBF i IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej. Ostatnią walkę stoczył w 2018 roku, kiedy przegrał w Chicago przez KO z Amerykaninem Jarrellem Millerem. Po zakończeniu kariery bokserskiej zdecydował się walczyć w oktagonie.

Wielkie pieniądze Tomasza Adamka. "Rentuje pierwszy "floor" na 2300 dolarów"

Nie tylko powrót do sportów walki przyniósł Tomaszowi Adamkowi duże pieniądze. W rozmowie z WP Sportowe Fakty w ubiegłym roku zdradził, jak zainwestował pieniądze zarobione w trakcie zawodowej kariery. Okazało się, że zarabia z wynajmu nieruchomości w USA, gdzie na co dzień żyje.

- W jednym domu przykładowo "rentuje" pierwszy "floor" na 2300 dolarów, następny na 2000, a za piwnicę wezmę 1400. I tak miesięcznie listonosz wrzuca mi do skrzynki dwanaście kopert z czekami za wynajem - przyznał Adamek.

Dodał, że swojej córce Roksanie również radził kupno mieszkań.

- To samo powtarzam córce, mówię: Roksanko, kup jak tata - mieszkanie z czterema piętrami. Na jednym mieszkasz, trzema spłacasz pożyczkę, podatek i żyjesz za darmo. A później kupujesz następne - dodał Adamek.

W ubiegłym roku popularny "Góral" postanowił kolejny raz wrócić na ring i stoczył trzy walki. Były mistrz świata w boksie na gali XTB KSW Epic pokonał Mameda Chalidowa, a potem Patryka Bandurskiego i Kasjusza Życińskiego na galach federacji FAME.

Adamek za te walki też otrzymał wielkie pieniądze. Za starcia z Bandurskim i Życińskim miał otrzymać przelew po 1,5 mln złotych. Natomiast za pojedynek z Chalidowem pięściarz miał podzielić się kwotą czterech miliona złotych.

