Tak ostra Świątek jeszcze nie była. "Czułam się jak g***o"

- Jestem swego rodzaju rzeczniczką, mówiąc, że nie powinniśmy naciskać, by grać więcej. To nie nasza decyzja, ale moim zdaniem mamy zbyt wiele turniejów w sezonie. To sprawia, że tenis staje się dla nas mniej przyjemny. Uwielbiam grać w tych wszystkich miejscach, ale to staje się wyczerpujące - mówiła jakiś czas temu Iga Świątek (2. WTA) o napiętym kalendarzu tenisowym.

Iga Świątek powiedziała, co zmieniłaby w tenisowym kalendarzu. "Byłoby nam łatwiej"

Kwestia ta ponownie została poruszona podczas wywiadu 23-latki dla Tennis Insider Club. - Myślę, że byłoby nam łatwiej, gdybyśmy grały przez dziewięć, a nie 11 miesięcy, to byłoby perfekcyjne rozwiązanie. [...] Sezon jest długi, możesz to odczuć, gdy się kończy. Trudno być zmotywowaną przez cały czas, sądzę, że to wręcz niemożliwe, nawet gry grasz o najwyższe cele. Lubię intensywność, ale jeśli to trwa przez 11 z 12 miesięcy w roku, to pojawią się trudniejsze momenty. Nie wiem, jak dotarliśmy do tego momentu, ale trzeba się dostosować. Myślę, że jestem w tym całkiem dobra - powiedziała.

- Jeśli jesteś w czołówce i nie zagrasz w rozgrywkach międzynarodowych, to wielu ludzi jest rozczarowanych. Są też zasady dotyczące obowiązkowych turniejów, co uniemożliwia łatwe podejmowanie takich decyzji (o rezygnacji - red.). Jest większa presja, aby grać wszystko - dodała.

Wtedy prowadząca rozmowę Caroline Garcia (58. WTA) zapytała Świątek o planowanie turniejów: - Dla ciebie to istotne, aby zaplanować swój rok? Jeśli nie jesteś gotowa na 100 procent, to nie startujesz? - Nie. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, jak to zrobić, nadal prę do przodu - odpowiedziała Polka.

- Nadal jestem w miejscu, w którym chcę wyciągać maksimum. Gdy nie czuję się dobrze, mam nadzieję, że to minie. Miałam wiele turniejów, w których czułam się jak totalne g***o przed i w trakcie pierwszych rund, a potem byłam w stanie wygrywać. Zawsze staram się pamiętać, że muszę mieć trochę wiary - wyznała wiceliderka rankingu.

Później Świątek zdradziła, że czasem myślała o rezygnacji, ale wtedy wkraczał jej sztab. - W 2023 roku chciałam wycofać się z niektórych turniejów, ale mój team mówił mi: "To nie jest dobry moment, aby to robić. Spróbujmy rozegrać jeszcze jeden". I to była dobra decyzja, ponieważ wygrałam w Pekinie. [...] Ale wcześniej czułam, że nie powinnam grać, a trochę odpocząć. Trudno mi podejmować takie decyzje, nigdy wcześniej tego nie zrobiłam - wyjawiła.

Mimo wszystko wraz z upływem czasu do takich sytuacji może dochodzić. - Dalej będę próbować, ale gdy będę starsza, w końcu będę musiała się zatrzymać. Jeśli kilka osób z teamu powie mi: "Iga, to dobry moment, aby odpocząć", to postąpię rozsądnie. Ale teraz wiem, że jeśli nie zagram w dwóch turniejach w roku, to będę numerem dwa zamiast numerem jeden, którym chcę być - podsumowała Świątek.