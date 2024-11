Były rywal Kliczki ma 52 lata i chce wrócić na ring! "Wszyscy się mnie boją"

W marcu 2013 roku Bernard Hopkins w wieku 48 lat i 53 dni został najstarszym mistrzem świata w historii zawodowego boksu. Wydawało się, że popularny "Kat" osiągnął absolut jeśli chodzi o pięściarskich seniorów w ringu. To było jednak już blisko 12 lat temu, a rzeczywistość mogła zmienić się po walce Mike'a Tysona z Jakiem Paulem. 58-latek przegrał jednogłośnie na punkty w oficjalnie sankcjonowanej walce z rywalem młodszym o 31 lat.

Akces do walki z Tysonem zgłosił ostatnio 62-letni Evander Holyfield. Obaj panowie przed laty byli zawziętymi wrogami, ale z czasem zostali przyjaciółmi. To jednak nie przeszkadza Holyfieldowi, który dwukrotnie dotychczas walczył z Tysonem i dwukrotnie wygrywał. - Fani tego chcą - napisał na Instagramie.

Były rywal Witalija Kliczki chce wrócić na ring. Chodzi o Shannona Briggsa

Teraz chęć powrotu na ring ogłosił 52-letni Shannon Briggs, który ostatni raz w ringu widziany był w maju 2016 roku. Amerykanin największy sukces osiągnął w listopadzie 2006 roku, gdy znokautował Siergieja Lachowicza. Briggs tym samym sięgnął po pas mistrzowski federacji WBO w wadze ciężkiej. Zrobił to, nokautując rywala w ostatniej rundzie, gdy przegrywał na punkty u wszystkich sędziów! Była to jedna z największych sensacji 2006 roku, jak i całej pierwszej dekady XXI wieku w boksie.

Cytowany przez talksport.com Shannon Briggs podkreślił, że nie przeszedł na emeryturę. - Po prostu nikt nie chce ze mną walczyć. Nie walczę, bo wszyscy zawodnicy się mnie boją. Mam nadzieję, że zawalczę w marcu - zdradził.

- Jestem gotowy walczyć z każdym. Byłem gotowy wejść do ringu z Derekiem Chisorą, ale on nie chciał. Mam najwięcej nokautów w pierwszej rundzie w historii boksu i to nie bez powodu. Dlatego kiedyś wszyscy myśleli: zostawmy tego gościa w spokoju, a on sobie poradzi - dodał Briggs.

Dotychczasowy bilans Briggsa to 60-6-1, 53 KO. Ostatni raz o mistrzostwo świata wagi ciężkiej walczył w październiku 2010 roku, gdy przegrał jednogłośnie z Witalijem Kliczko. 52-latek jest zaledwie jednym z czterech pięściarzy, którzy nie przegrali przed czasem z ukraińskim zawodnikiem.