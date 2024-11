Leo Messi zobaczył, jak teraz gra FC Barcelona. Tak ją nazwał

Choć mogłoby się zdawać, że Leo Messi jeszcze niedawno grał w Barcelonie, to legendarnego Argentyńczyka w Katalonii nie ma już ponad trzy lata. Trzecia rocznica jego odejścia z klubu minęła w sierpniu tego roku. Zarówno u Messiego, jak i w "Blaugranie" wiele się w międzyczasie zmieniło. Klub mimo nieustannych kłopotów finansowych oraz burzliwej kadencji Xaviego w roli trenera, zdołał zdobyć mistrzostwo kraju w sezonie 2022/23. Messiemu z kolei nie udało się wygrać Ligi Mistrzów przez dwa lata w Paris-Saint Germain i latem ubiegłego roku odszedł z Interu Miami.

Slisz wysłał go na wcześniejsze wakacje. Teraz Messi ocenił Barcelonę

Teraz Argentyńczyk jest już na wakacjach, bo jego zespół sensacyjnie odpadł już w półfinale Konferencji Wschodniej MLS. Mimo wygrania sezonu zasadniczego Inter poległ w dwumeczu z Atlantą United, a gola, który to przypieczętował, strzelił nie kto inny jak reprezentant Polski Bartosz Slisz. Znacznie więcej powodów do uśmiechu ma Barcelona. Katalończycy niespodziewanie przegrali co prawda przed minioną przerwą na reprezentację 0:1 z Realem Sociedad, jednak ogólnie prowadzą w tabeli La Liga, a w El Clasico rozbili Real Madryt 4:0 i to na Bernabeu.

Można zatem podejrzewać, że Messi jest dumny z tego co widzi, gdy ogląda Barcelonę w wersji Hansiego Flicka. I tak też właśnie jest. Argentyńczyk wypowiedział się o aktualnej ekipie "Blaugrany" w programie "El nou clam". To serial dokumentalny o podróży muzyka Davida Carabena, który ma w planach skomponowanie nowego klubowego hymnu z okazji wypadającego w tym roku 125-lecia Barcelony. Jego część trafiła już do sieci. Zapytany o aktualny zespół, Messi nie miał wątpliwości, co odpowiedzieć.

Messi zachwycony obecnym zespołem i Flickiem. Niemiec reaguje

- Spektakularna drużyna, ale wcale mnie to nie dziwi. To ogromna duma patrzeć, kto reprezentuje obecnie pierwszy zespół. Ilu jest w nim młodych zawodników, wychowanków. Wspaniałe, że dostają tyle szans na grę. Tak było też przecież podczas mojej kariery w Barcelonie. Gdy mogą grać w tych barwach, reagują pozytywnie, bo znają go i wiedzą, jaka jest filozofia klubu, a Flick im to umożliwia - chwalił drużynę oraz niemieckiego szkoleniowca Messi, cytowany przez dziennik "Sport".

Argentyńczyk deklarował też, że może któregoś dnia z radością wrócić do życia w Katalonii oraz do klubu. -Musieliśmy opuścić miasto i Katalonię, ale moje dzieci są Katalończykami. Mieszkałem tam całe życie. Czuję się, jakbym pochodził z Barcelony i powrót do niej zawsze jest w mojej głowie - powiedział Messi. Pełen wywiad Messiego z Carabenem ukaże się 28 listopada.

Co ciekawe, do słów Argentyńczyka odniósł się już sam Hansi Flick, a konkretnie zrobił to podczas konferencji prasowej przed meczem z Celtą Vigo. - Dla mnie to zaszczyt, słysząc coś takiego z jego strony. Pokazuje to, że Messi ciągle uważnie śledzi nasze mecze. Dla drużyny on nadal wiele znaczy, a on zawsze bardzo cenił młodych graczy w tym klubie - powiedział Flick. Barcelona z Celtą zagra w sobotę 22 listopada o 21:00 na wyjeździe. Najpewniej z Robertem Lewandowskim w składzie, który wyleczył już uraz pleców z meczu z Sociedad.