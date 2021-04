Hamilton zdobył pole position. Sensacyjny występ Sergio Pereza w kwalifikacjach

Q1

Sesję kwalifikacyjną na Imoli rozpoczął duet Haasa z Mickiem Schumacherem na czele. Do Niemca należał również pierwszy czas okrążenia - 1:16,806. Mimo to po pięciu minutach wywieszono czerwone flagi po wypadku Yukiego Tsunody w piętnastym zakręcie. Japończyk składając się do skrętu w prawo stracił kontrolę nad bolidem, natomiast po nieudanej kontrze uderzył tyłem w bariery. W rezultacie zawodnik AlphaTauri połamał całe zawieszenie, a także zniszczył skrzynię biegów. Tsunoda do tego momentu nie zdążył ukończyć mierzonego okrążenia, przez co wystartuje do wyścigu z ostatniego pola.

Po dziesięciu minutach sesja została wznowiona i na torze pojawiła się niemal cała stawka. Pierwsze miejsce przejął Valtteri Bottas z wynikiem 1:14,672, natomiast dalej byli Lewis Hamilton (+0,283), Norris (+0,337), Max Verstappen (+0,437) oraz Perez (+0,723).

Z kwalifikacjami pożegnali się kierowcy Alfy Romeo - szesnasty Kimi Raikkonen oraz siedemnasty Antonio Giovinazzi, a także duet Haasa - osiemnasty Mick Schumacher i dziewiętnasty Nikita Mazepin. Rosjanin ostatnie dwa przejazdy miał całkowicie nieudane, najpierw z powodu wizyty poza torem, później ścigając się na dohamowaniu do Tamburello z Giovinazzim.

Q2

Na pierwszą turę przejazdów zawodnicy Mercedesa oraz Max Verstappen z Red Bulla otrzymali pośrednie opony, chcąc odwrócić strategię na wyścig. Najlepszy wynik uzyskał Lewis Hamilton (1:14,817) przed Verstappenem (+0,067), Bottasem (+0,281), Perezem (+0,289) oraz Strollem (+0,594).

Na półmetku Q2 prowadzenie objął Lando Norris na miękkim zestawie, podnosząc poprzeczkę do 1:14,718. Na drugie miejsce spadł Hamilton przed Verstappena, Leclerca oraz Bottasa.

W trakcie ostatniej serii okrążeń najszybszy okazał się Sergio Perez, który otrzymał nowy zestaw miękkich Pirelli. Meksykanin wykręcił czas 1:14,716. Na drugie miejsce spadł Norris (+0,002) przed Leclerca (+0,092), Hamiltona (+0,101), Verstappena (+0,168), Bottasa (+0,189), Gasly'ego (+0,211), Ricciardo (+0,317), Ocona (+0,401) oraz Strolla (+0,422).

Jedenasty odpadł Carlos Sainz, dwunasty George Russell, trzynasty Sebastian Vettel, czternasty Nicholas Latifi, natomiast piętnasty Fernando Alonso.

Q3

Na początku finałowego segmentu najlepszym czasem okrążenia legitymował się Lewis Hamilton - 1:14,411. Drugi był Verstappen (+0,091), trzeci Perez (+0,254), czwarty Norris (+0,464), a piąty Leclerc (+0,510).

Po ostatnich przejazdach Hamilton utrzymał pole position z wcześniejszym wynikiem. Na drugie pole sensacyjnie przebił się Sergio Perez, redukując stratę do zawodnika Mercedesa do 0,035 sekundy. Z trzeciego pola do wyścigu na Imoli ruszy Max Verstappen, z czwartego Charles Leclerc, piątego Pierre Gasly, szóstego Daniel Ricciardo, siódmego Lando Norris, ósmego Valtteri Bottas, dziewiątego Esteban Ocon, a dziesiątego Lance Stroll.

