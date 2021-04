Wielkie problemy Davida Beckhama. Jego klub złamał przepisy przy transferze gwiazdy

Blaise Matuidi zasilił szeregi Interu Miami w sierpniu 2020 roku, dołączając do niego na zasadzie wolnego transferu. Miesiąc później tą samą drogą poszedł Gonzalo Higuain. Obaj zawodnicy mieli stanowić o sile projektu zapoczątkowanego przez Davida Beckhama.

Inter Miami w oczekiwaniu na sankcje

Drużyna prowadzona przez Phila Neville'a przygotowuje się obecnie do inauguracji kolejnego sezonu MLS. Włodarze amerykańskiej ligi dowiedli jednak, że klub złamał zasady dotyczące sprowadzania nowych zawodników i oferowanego im wynagrodzenia.

W specjalnym oświadczeniu cytowanym przez dziennik "AS", przedstawiciele MLS wskazali, że "Inter Miami nie przestrzegał harmonogramu i zasad budżetowych w 2020 roku". W najbliższych dniach ma zostać przeprowadzone dochodzenie, które ma pozwolić na wyjaśnienie sprawy i nałożenie na klub ewentualnych sankcji.

Problemy z transferem 21-letniego Argentyńczyka

Złamanie przepisów przez Inter Miami dotyczyło również 21-letniego Argentyńczyka, Matiasa Pellegriniego. W jego przypadku jednak udało się znaleźć rozwiązanie - skrzydłowy został wypożyczony na pół roku do występującej na poziomie USL League One drużyny Fort Lauderdale CF. Oznacza to, że 21-latek do końca 2020 roku nie będzie mógł reprezentować barw klubu z Miami.

Należący do Davida Beckhama Inter Miami zakończył swój pierwszy sezon w rozgrywkach MLS w Konferencji Wschodniej na 10. miejscu. W niedzielę z kolei zainaugurowany zostanie nowy sezon. Klub Davida Beckhama zmierzy się w pierwszej kolejce z Los Angeles Galaxy.