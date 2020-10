Lewis Hamilton wygrał kwalifikacje do GP Portugalii. Problem ze studzienkami

Kwalifikacje rozpoczęły się z półgodzinnym opóźnieniem spowodowanym naprawami studzienek w czternastym zakręcie, które zaklejono asfaltem. Pomimo mało optymistycznych obrazków, porządkowi ostatecznie uporali się z ukończeniem modyfikacji na czas i o 15:30 ruszyło Q1.

REKLAMA

Zobacz wideo Honda wycofuje się z F1. Co zrobi Red Bull?

Po pierwszej serii przejazdów najszybszy był Max Verstappen z wynikiem 1:16,879, tuż przed Bottasem z przewagą 0,066 sekundy. Trzeci był Hamilton tracący do Holendra 0,2 sekundy. Brytyjczyk zdecydował się jednak na jeszcze jedną próbę i dzięki niej ukończył pierwszy segment na czele tabeli z wynikiem 1:16,828.

Kierowcy Alfy Romeo odpadli w Q1

Z kwalifikacji odpadł duet Alfy Romeo - Kimi Raikkonen oraz Antonio Giovinazzi. Dalej uplasowali się kierowcy Haasa, Romain Grosjean i Kevin Magnussen, natomiast z dwudziestego pola ruszy Nicholas Latifi. Partner Kanadyjczyka - George Russell, jako ostatni na torze ukończył mierzone okrążenie i pozwoliło mu ono na awans do Q2 z piętnastym czasem.

W drugim segmencie tym razem najszybszy był Valtteri Bottas (1:16,466) z przewagą 0,358 sekundy nad drugim Lewisem Hamiltonem. Duet Mercedesa zrealizował swoje najszybsze okrążenia na pośrednim zestawie i dzięki temu w wyścigu Fin oraz Brytyjczyk będą mogli skorzystać z odwróconej strategii.

Trzeci wynik uzyskał Max Verstappen na miękkim zestawie, tracąc pół sekundy do Bottasa. Poprawę czasów w samej końcówce uniemożliwił błąd dziesiątego Daniela Ricciardo, który w jedenastym zakręcie obrócił się i lekko uderzył tyłem samochodu w bariery. Australijczyk był w stanie wrócić na tor i zjechać do mechaników.

Jako jedenasty odpadł Esteban Ocon z Renault, dwunasty Lance Stroll z Racing Point, trzynasty Daniił Kwiat z AlphaTauri, czternasty George Russell z Williamsa, a piętnasty Sebastian Vettel z Ferrari. Niemiec podobnie jak Leclerc, który był ósmy, zrealizował wszystkie przejazdy na pośrednich oponach.

Lewis Hamilton z pole position w GP Portugalii

Po pierwszym przejeździe tabelę otwierał Valtteri Bottas (1:16,986) przed Lewisem Hamiltonem, mając przewagę zaledwie 0,047 sekundy. Trzeci był Verstappen z zaskakująco niską stratą na poziomie 0,121 sekundy.

Niespodziewanie na drugiej próbie kierowcy Mercedesa otrzymali pośrednie zestawy, na których byli w stanie śrubować czasy okrążeń. Lewis Hamilton wykonał dwie mierzone próby i ostatnie zagwarantowało mu pole position przed Valtterim Bottasem. Brytyjczyk wykręcił czas 1:16,652, będąc szybszym od partnera o 0,102 sekundy.

W drugiej linii ustawią się trzeci Max Verstappen oraz czwarty Charles Leclerc. Piąty wynik należy do Sergio Pereza, szósty do Alexandra Albona, siódmy do Carlosa Sainza, ósmy do Lando Norrisa, dziewiąty do Pierre'a Gasly, natomiast z dziesiątego pola ruszy Daniel Ricciardo bez mierzonego kółka. Uszkodzenia w Renault Australijczyka po Q2 okazały się zbyt poważne, by w ostatnim segmencie mógł wrócić na tor.

Wyniki kwalifikacji: