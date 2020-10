Bottas najlepszy w kwalifikacjach przed GP Eifelu. Walka była fascynująca

Co się działo w Q1?

Pierwszym kierowcą, który zameldował się na torze, był Nico Hulkenberg. Niemiec, który po raz kolejny w tym sezonie występuje jako awaryjny kierowca zespołu Racing Point, jak najszybciej chciał zapoznać się z torem po ominięciu treningów. Już po kilku minutach na torze pojawiła się reszta kierowców, którzy mieli zaledwie godzinę na przygotowanie się do kwalifikacji.

Na początku dwa pierwsze miejsca należały do kierowców Mercedesa, jednak świetne okrążenie Verstappena sprawiło, że Holender szybko wskoczył na pierwsze miejsce. Za nimi znaleźli się Leclerc oraz Gasly. Tymczasem pierwsze okrążenie Magnussena zostało anulowane — Duńczyk zbyt szeroko wyjechał w czwartym zakręcie. Na pięć minut przed zakończeniem sesji w ostatniej piątce znajdowali się: Hulkenberg, a także Alfy Romeo oraz Haasa.

W ostatnich minutach na torze pojawili się wszyscy kierowcy z wyjątkiem pierwszej czwórki. Świetne okrążenie ustanowił Lando Norris, który wskoczył na czwarte miejsce. Tuż za nim znalazł się Daniel Ricciardo. Bardzo dobrym okrążeniem popisał się również Antonio Giovinazzi, któremu udało się wskoczyć do drugiego segmentu czasówki. Z kwalifikacji odpadli: Grosjean, Russell, Latifi, Raikkonen oraz Hulkenberg. Niemcowi, który z marszu wskoczył do bolidu Racing Point, zabrakło jednak mniej niż pół sekundy do wejścia do drugiej części czasówki.

Q2

Pierwsi na torze zameldowali się kierowcy Mercedesa, którzy zdecydowali się na wybór pośredniej mieszanki opon. Co ciekawe, na podobną strategię zdecydowało się Ferrari. Hamilton wskoczył na prowadzenie, jednak jego czas został zdecydowanie pobity przez Verstappena. Obaj kierowcy Red Bulla korzystali jednak z miękkich opon. Dopiero ósmy czas ustanowił Valtteri Bottas, Fin popełnił jednak błąd na wyjściu z nawrotu, który kosztował go kilka dziesiątych sekundy.

Obaj kierowcy Mercedesa porzucili pomysł startu na miękkich oponach i założyli opony z czerwonym oznakowaniem. Na swoim drugim okrążeniu Hamilton odzyskał prowadzenie, natomiast Bottas uplasował się tuż za Verstappenem. Czwarte miejsce zajmował Alex Albon. Na minutę przed zakończeniem sesji jego miejsce zajął Daniel Ricciardo. Tymczasem kierowcy Ferrari, podobnie jak zawodnicy Mercedesa, postanowili zmienić opony, jednak ich tempo nie zachwycało. Chwilowo na dziesiąte miejsce wskoczył Vettel, jednak został on szybko wypchnięty z dziesiątki przez Leclerca. Monakijczyk ustanowił świetny, piąty czas. Oprócz Vettela, z drugiej części czasówki odpadli: Gasly, Kwiat, Giovinazzi oraz Magnussen.

Q3

Ostatni segment czasówki rozpoczął się od wyjazdu kierowców McLarena oraz Mercedesa. Chwilę później na torze znaleźli się wszyscy kierowcy z wyjątkiem Pereza. Fantastycznym okrążeniem popisał się Max Verstappen, który ustanowił najszybszy czas. Holender był szybszy od obu kierowców Mercedesa o zaledwie jedną dziesiątą sekundy. Za pierwszą trójką znaleźli się Albon oraz Leclerc. Szósty czas ustanowił Perez, który jako ostatni zameldował się na torze.

Ostateczny pojedynek pomiędzy pierwszą trójką rozpoczął Hamilton. Brytyjczyk ustanowił najszybszy czas, jednak został on błyskawicznie pobity przez Bottasa. Verstappen nie był w stanie tym razem pobić kierowców Mercedesa. Czwarty czas ustanowił Charles Leclerc, który po raz kolejny pokazał się ze znakomitej strony. Piąte miejsce zajął Albon, a za nim znaleźli się: Ricciardo, Ocon, Norris, Perez oraz Sainz.

Pogoda na koniec sesji:

Temperatura toru: 19°C

Temperatura powietrza: 10°C

Prędkość wiatru: 9,0 m/s

Wilgotność powietrza: 55%

Sucho

