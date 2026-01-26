Powrót na stronę główną

Wojna Piesiewicza z Małyszem. Decyzja w ostatniej chwili

Zimowe igrzyska olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Dopiero co PKOl ogłosił skład polskiej kadry na zbliżającą się imprezę, a już na jaw wychodzą kontrowersje. Dziennikarz Tytus Olszewski informuje w mediach społecznościowych, że w składzie doszło do zmiany, której komitet dokonał wbrew PZN-owi.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 rozpoczną się już za niespełna dwa tygodnie. W poniedziałek PKOl ogłosił 60-osobowy skład reprezentacji Polski na nadchodzącą imprezę (jeden zawodnik jest rezerwowym). Okazuje się, że zapadła kontrowersyjna decyzja, uderzająca w PZN, kierowany przez Adama Małysza.

PKOl powołał na igrzyska olimpijskie zawodnika wbrew decyzji PZN-u

O wszystkim poinformował dziennikarz Tytus Olszewski. "Uwaga, sensacyjna decyzja PKOl-u, który wbrew decyzji PZN postanowił powołać na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Michała Jasiczek zamiast Piotra Habdasa. Czy ta decyzja ulegnie zmianie, wątpię!" - napisał w serwisie X. Obaj zawodnicy są narciarzami alpejskimi.

