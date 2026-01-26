Kobieta oszukała Małysza na tysiące złotych. "Nie byłem w stanie jej odmówić"

W 2002 roku Adam Małysz był u szczytu sławy. W sezonie 2000/2001 wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata i Turnieju Czterech Skoczni. Do tego dołożył złoto i srebro światowego czempionatu. W kolejnej kampanii także był genialny, sięgając ponownie po Puchar Świata i dokładając do tego dwa medale olimpijskie. Miliony widzów śledziły jego poczynania w telewizji.

Małysz wspomina perfidne oszustwo. "Nie byłem w stanie jej odmówić"

Małysz stał się najbardziej rozpoznawalnym sportowcem w kraju. Nie dziwi, że miał olbrzymie grono kibiców. Jego popularność, sukcesy i idące za tym pieniądze w zły sposób wykorzystała jednak pewna osoba, która wykazała się przy tym aktorstwem.

Jest to wspomnienie, które do dziś wywołuje smutek u Małysza. Kiedy mistrz był przy budowie domu, to podeszła do niego płacząca kobieta. Wszystko to w celu pożyczki pieniędzy.

- Nie była moją sąsiadką, ale trochę ją wcześniej znałem. Prosząc, klęczała przede mną w błocie, padał deszcz. Mówiła, że dla swojego dziecka jest w stanie oddać wszystko, że mąż pojedzie za granicę i będzie pracować. Nie byłem w stanie jej odmówić. Wszyscy pracownicy stali dookoła i patrzyli. Bardzo mnie to poruszyło. Dałem jej pieniądze. Później okazało się, że mnie oszukała - powiedział w rozmowie z Dawidem Górą w programie "Życie po życiu" na łamach WP SportoweFakty.



- Nie wiem dokładnie na co spożytkowała te pieniądze, ale wiem, że jej mąż potem przesiadywał w barach i śmiał się z tego, kpił - dodał Małysz. Zdradził, że była to kwota około 4,5 tysiąca złotych.

Małysz wprowadził dużo ostrożności. Mówi o szczegółach

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyznał, że jego zaufanie do ludzi w jednym momencie zostało nadszarpnięte. Ta sytuacja zmieniła w pewien sposób postrzeganie świata przez czterokrotnego medalistę olimpijskiego.



- Po tej całej akcji jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o przekazywanie komukolwiek pieniędzy. Pomagam, ale raczej są to fundacje lub osoby przy których mam pewność, że moja pomoc rzeczywiście przyniesie coś dobrego - skwitował.