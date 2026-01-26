Tak ostrych słów o Maciusiaku jeszcze nie było. "Na skokach trzeba się znać"

Niedawno zakończone mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie obnażyły wszystkie słabe strony kadry naszych skoczków. Tym bardziej, że w Niemczech zabrakło najlepszego z Polaków, Kacpra Tomasiaka. Nawet jednak występy 12. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 19-latka nie zachwycają wieloletniego trenera Kazimierza Długopolskiego.

Kazimierz Długopolski wprost o Maciusiaku. "Będzie szukanie kogoś innego"

Polacy w Oberstdorfie skompromitowali się. Poza Piotrem Żyłą, nikt nie z kadry Macieja Maciusiaka nie może chodzić z wysoko podniesioną głową. Żyła jako jedyny nie zawiódł podczas turnieju drużynowego, który zakończył się wielką klapą (8. lokatą). 39-latek bronił honoru polskich lotów także w rywalizacji indywidualnej. Tylko on bowiem awansował do czołowej "30", a finalnie zajął 15. miejsce. Trudno wobec takiej postawy naszych reprezentantów o optymizm na 11 dni przed rozpoczęciem XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

- Na skokach narciarskich trzeba się trochę znać. Powątpiewam teraz, czy tak jest w przypadku szkoleniowców. Chodzi mi o całą naszą myśl trenerską. To techniki przede wszystkim brakuje polskim kadrowiczom - powiedział w rozmowie z WP Sportowymi Faktami wieloletni trener, Kazimierz Długopolski.

- Dla przykładu Austriacy wiedzą, na czym ona polega. U nas chyba nie idzie to dobrze. Nie wiem, czy to wynika ze złych uwag szkoleniowców. Czasami mogą one popsuć technikę skoku, choć są przekazywane w dobrej wierze - dodał 75-latek.

Trener, u którego pierwsze kroki na skoczni stawiali m.in. Maciej i Jakub Kotowie czy Andrzej Stękała, nie owijał w bawełnę, mówiąc o przyszłości w kadrze trenera Macieja Maciusiaka.

- Wygląda na to, że będzie szukanie kogoś innego. Widzimy, jaka jest forma naszych skoczków. Nie wiem, czy trener się obroni - podkreślił Długopolski.

Ostatnim przystankiem przed konkursami na olimpijskiej skoczni w Predazzo będą zawody w Willingen. 30 stycznia dojdzie do rywalizacji mikstów, w kolejnych dwóch dniach zaś odbędą się konkursy indywidualne. Relacja tekstowa będzie dostępna na stronie Sport.pl.