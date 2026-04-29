Ołeksandra Olijnikowa jest bardzo wyrazistą postacią w kobiecym tourze. Ukrainka wypowiada się nieprzychylnie o Rosjanach i dba o to, by ludzie nie zapomnieli o trwającej wojnie w jej kraju. Teraz tenisistka ujawniła, jak była prześladowana przez władze WTA. "Wszystkie te działania miały na celu wyłącznie złamanie mnie jako osoby" - czytamy w jej wpisach na Instagramie.

Ołeksandra Olijnikowa to jedna z ukraińskich tenisistek, która znajduje się w czołowej setce rankingu WTA - obecnie zajmuje 70. miejsce. W tym sezonie dotarła do półfinału turnieju WTA 250 w Cluj-Napoce, gdzie przegrała 5:7, 6:3, 3:6 z Emmą Raducanu. Ukrainka cały czas nagłaśnia, ile złego Rosjanie wyrządzają jej ojczyźnie w trakcie wojny. - Miejsce Rosjan jest w piekle - to moje zdanie. Niestety nie mogę ich zabić tutaj w trakcie turnieju tenisowego - mówiła podczas tegorocznego Australian Open.

Ukrainka była prześladowana przez WTA. "Manipulacje, zastraszanie i dyskredytowanie"

Teraz Olijnikowa opublikowała dwa długie wpisy na Instagramie, w których ujawniła, jakie działania wobec niej podjęła WTA. Ukrainka zaczęła swoje rozważania od tego, że kochała grać w tenisa i wierzyła w wartości sportu jako dyscyplinę, a teraz znalazła motywację, by "walczyć o prawdę". Olijnikowa wróciła też do wydarzeń z Cluj-Napoki.

"Widziałam, że ludzie mnie słuchają. Równie szybko zauważyli mnie ci, którzy postanowili zachowywać się tak, jakby wojna i cierpienie w moim kraju nie istniały. Po raz pierwszy zwrócili się do mnie podczas turnieju w Cluj-Napoce. Wtedy nie przywiązywałam do tego większej wagi. Od tego momentu żyłam pod ciągłą presją przez dwa miesiące. Żądano ode mnie, abym przestała wymieniać nazwiska zawodniczek, bo moje wypowiedzi mogłyby im zaszkodzić. Zaczęto mi grozić grzywnami w wysokości dziesiątek tysięcy dolarów i dyskwalifikacją" - pisze tenisistka.

Olijnikowa dodaje, że przedstawiciele WTA chcieli ją "pouczać" przed turniejami. "Moim turniejom towarzyszyły ciągłe rozmowy z przedstawicielami, którzy przychodzili, by pouczyć mnie, jak powinnam mówić - a raczej, jak powinnam milczeć. Ze swojej strony starałam się nawiązać dialog" - dodała Ukrainka. Olijnikowa miała nadzieję, że otrzyma odpowiedź od władz WTA, dlaczego nie podjęli żadnych działań po rosyjskiej agresji i czy miałaby zapewnioną ochronę swojego życia, gdyby któraś z osób starała się jej wyrządzić krzywdę.

"Wszystkie moje pytania zostały zignorowane. Oczekiwano ode mnie, że będę postępować zgodnie ze schematem, który jest dla nich wygodny. Doszło do całkowitej dewaluacji mojego doświadczenia jako osoby budującej życie w kraju ogarniętym wojną. Rzeczywistości, która głęboko mnie dotyka. W moich apelach zignorowano też emocjonalny kontekst tego, przez co przechodzę. Rozumiem, że wszystkie te działania miały na celu wyłącznie złamanie mnie jako osoby - poprzez manipulację, zastraszanie, milczenie, kłamstwa i dyskredytowanie" - kontynuuje Olijnikowa.

"Poniosłam poważne konsekwencje z powodu ciągłego stresu. Przestałam czerpać radość z przebywania na korcie. Mój sen był zaburzony: od dwóch miesięcy żyję z chronicznym brakiem snu, co prowadziło do problemów z koncentracją. Czułam się winna, że jestem w takim stanie, ale to, co się działo, było po prostu zbyt wyczerpujące. Prawie przestałam się uśmiechać na korcie, a wspomnienie tego, kim byłam, zanim zaczęły się prześladowania, doprowadziło mnie do łez" - podsumowała Ukrainka.

Na razie WTA nie wydała żadnego oświadczenia po wpisach Olijnikowej. I raczej nie należy się nastawiać, że w ogóle to zrobi.