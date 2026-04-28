Sabalenka zmarnowała 6 piłek meczowych! Sensacja w Madrycie

Aryna Sabalenka (1. WTA) miała szansę w Madrycie na już czwarty w tym sezonie wygrany turniej. Białorusinka triumfowała bowiem w Brisbane, Indian Wells i Miami. Dla porównania Iga Świątek (3. WTA) w żadnym z sześciu turniejów w tym roku nie awansowała do półfinału.

Wielka sensacja w Madrycie. Sabalenka przegrała z Baptiste

We wtorkowy wieczór Aryna Sabalenka w ćwierćfinale w Madrycie zmierzyła się z Amerykanką Hailey Baptiste (32. WTA).

- Set pod pełną kontrolą liderki rankingu z wyjątkiem jednego jej gema serwisowego. Kontrola jest zdecydowanie większa niż ta, którą widzieliśmy w ćwierćfinale Miami Open. Białorusinka dziś lepiej serwuje, zwłaszcza przy drugim podaniu - mówili komentatorzy Canal+Sport po zakończeniu pierwszego seta, który Sabalenka wygrała łatwo 6:2 w 37 minut.

Początek drugiej partii był sensacyjny. Już w pierwszym gemie przy swoim serwisie i równowadze, Sabalenka popełniła dwa z rzędu podwójne błędy i została przełamana. Po pierwszym podwójnym Białorusinka głośno krzyknęła: "Aryna". Chwilę później przegrywała 0:2.

W trzecim gemie kibice przecierali oczy ze zdumienia, bo po winnerze z bekhendu wzdłuż linii Baptiste miała dwie szanse na podwójne przełamanie. Wykorzystała już pierwszą po świetnym returnie z forhendu. Komentatorzy Canal+Sport słusznie mówili, że robi się bardzo ciekawie, bo po 18 minutach Amerykanka wygrywała 4:0, a miała nawet piłkę na rakiecie na 5:0, ale źle trafiła z forhendu.

Białorusinka zdołała wrócić do gry. W szóstym gemie zmarnowała aż cztery break pointy, ale wykorzystała piątego po nieudanym skrócie rywalki i przegrywała tylko 2:4. Po siódmym gemie jej sytuacja w tym secie zrobiła się jednak fatalna, bo Sabalenka po kilku niewymuszonych błędach znów została przełamana. Po trzech kwadransach Baptiste cieszyła się ze zwycięstwa 6:2. W drugiej partii miała więcej winnerów (17-8) i popełniła mniej niewymuszonych błędów (12-14).

Decydujący set liderka światowego rankingu rozpoczęła znakomicie - od prowadzenia 2:0. Rywalka błyskawicznie odrobiła straty. W piątym gemie Sabalenka przegrywała 0:40 i zmieniła rakietę. Po tej zmianie obroniła trzy break pointy z rzędu, wygrała pięć piłek z rzędu i prowadziła 3:2.

W siódmym gemie Białorusince już nie udało się wyjść ze stanu 0:40 i Amerykanka prowadziła 4:3 z przełamaniem. W następnym gemie najlepsza tenisistka świata grała znakomicie i odrobiła straty. W dziesiątym gemie Baptiste obroniła aż pięć piłek meczowych, m.in. dwa razy w nieco szalony sposób, bo po serwisie od razu szła do siatki. W 11. gemie emocje sięgnęły zenitu, bo Amerykanka po niesamowitym forhendzie w biegu w kontrze, miała break pointa! Zdobyła go, bo Sabalenka wyrzuciła piłkę w aut.

- Baptiste gra mecz życia. Ten forhend był kosmiczny - mówił komentator Canal+Sport. Baptiste serwowała, by wygrać mecz, ale znów straciła szansę i doszło do tie-breaka.

W nim przy stanie 5:5 Amerykanka przestrzeliła minimalnie forhend w biegu w kontrze i Sabalenka miała szóstą piłkę meczową, ale znów ją zmarnowała, wyrzucając piłkę w aut z bekhendu wzdłuż linii. Po chwili Białorusinka popełniła niewymuszony błąd z forhendu, a w odpowiedzi Amerykanka trafiła w ostatnie centymetry kortu przy piłce meczowej. Sensacja stała się faktem, Sabalenka przegrała dopiero drugi mecz w tym sezonie (na 28!) i nie wygra po raz czwarty w karierze turnieju w Madrycie (Białorusinka była najlepsza w latach 2021, 2023 i 2025).

Baptiste w półfinale zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą (8. WTA), która pokonała 7:6 (7:1), 6:3 Kanadyjkę Leylah Fernandez (25. WTA).

Ćwierćfinał turnieju w Madrycie: Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste 6:2, 2:6, 6:7 (6:8)