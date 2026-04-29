Sabalenka miała sześć piłek meczowych i przegrała. Tak się tłumaczy

Aryna Sabalenka to jedna z dwóch tenisistek, która wygrywała turniej WTA w Madrycie aż trzykrotnie. Jako pierwsza dokonała tego Czeszka Petra Kvitova, która wygrywała ten turniej w 2011, 2015 i 2018 r. Potem do tego grona dołączyła Sabalenka, która wygrywała edycje w 2021, 2023 i 2025 r. W zeszłym roku Białorusinka pokonała w finale 6:3, 7:6 (3) Amerykankę Coco Gauff. Teraz już wiadomo, że Sabalenka nie obroni tytułu, bo odpadła w ćwierćfinale po pojedynku z Hailey Baptiste (6:2, 2:6, 6:7).

Dlatego Sabalenka nie wykorzystała sześciu meczboli. "Rywalka zagrała odważnie"

Sabalenka miała łącznie aż sześć piłek meczowych, z czego pięć jeszcze przed tie-breakiem przy stanie 5:4 i serwisie rywalki. Dlaczego Białorusinka tego nie wykorzystała?

- Hailey zagrała kilka świetnych akcji. Ja miałam kilka szans, ale ich nie wykorzystałam. Uważam, że rywalka zagrała bardzo odważnie w momentach, gdy miałam piłki meczowe. I to właśnie zrobiło różnicę. To był trudny mecz. Ona grała bardzo dobrze, ja też. Miałam kilka okazji w trzecim secie, ale czułam też, że w niektórych punktach byłam trochę poganiana. Czasami trzeba się uczyć, wyciągnąć wnioski i iść dalej - powiedziała Sabalenka, cytowana przez serwis puntodebreak.com.

- W Miami nie dałam Baptiste wielu szans i nie potrafiła przełamać mojego serwisu. Tutaj, w pierwszym gemie drugiego seta, popełniłam dwa podwójne błędy serwisowe i czułam, że to dodało jej pewności siebie. Od tego momentu zaczęła grać bardziej agresywnie. Nie do końca było tak, że nie miałam presji. Po prostu grałam na korcie, próbowałam znaleźć sposób na wygranie meczu. Dziś mi się nie udało. W ogóle nie myślałam o swojej zwycięskiej passie - dodała Białorusinka.

Ostatnio Sabalenka mogła pochwalić się serią 15 wygranych meczów z rzędu. Jej pierwsza porażka w sezonie miała miejsce w finale wielkoszlemowego Australian Open, gdzie przegrała 4:6, 6:4, 4:6 z Kazaszką Jeleną Rybakiną.

Teraz Sabalenka weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Rzymie, który potrwa w dniach 5-17 maja. W zeszłym roku Sabalenka dotarła tam do ćwierćfinału, w którym przegrała 4:6, 3:6 z Chinką Qinwen Zheng.