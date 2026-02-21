Pegula nie dowierza, co zrobili z jej ciałem. "Co tu się stało?"

Jessica Pegula (USA, 5. WTA) zagra w finale turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Dubaju. Amerykanka w półfinale pokonała 1:6, 6:4, 6:3 po pasjonującym, dwugodzinnym meczu swoją rodaczkę Amandę Anisimową (6. WTA). "Początek spotkania nie zapowiadał wielkich emocji - w pierwszym secie Pegula przegrała aż 1:6. Drugi set zaczął się podobnie, ale w końcu 5. zawodniczka świata się obudziła i zaczęły się emocje" - pisał w relacji z meczu Bartosz Naus ze Sport.pl.

Jessica Pegula nie dowierza, co zrobili z jej ciałem

Zanim Pegula zagra w finale turnieju, zabrała głos w mediach społecznościowych. Skomentowała własne zdjęcie, które WTA zamieściła na Instagramie. Widać na nim Pegulę, która jest szczuplejsza niż w rzeczywistości.

"Co się stało z moim ciałem" - napisała Pegula. "Dziękuję za danie mi talii moich marzeń, ale myślę, że brakuje też kawałków mojego ramienia. Nie jestem pewna, co się tutaj stało" - dodała amerykańska tenisistka.

Zdjęcie zamieszczone przez WTA ma prawie 2200 polubień oraz 100 komentarzy. Internauci nie komentowali jednak wyglądu Peguli, a skupili się na przewidywaniach, jak może wyglądać jej finał z Ukrainką Eliną Switoliną (9. WTA).

"Jeśli Switolina nie będzie odczuwać zmęczenia półfinałem [grała w nim trzy godziny - red.], to może wygrać", "To może być pasjonujące starcie, tak jak wiele poprzednich tych zawodniczek. Z drugiej strony tenis jest szalony i może na złość, zagrają tylko dwa krótkie sety" - to tylko niektóre z komentarzy.

Mecz Pegula - Switolina rozpocznie się w sobotę, 21 lutego o godz. 16. Będzie to dziewiąte w karierze starcie tych zawodniczek. Dotychczas lepszy bilans ma Pegula, która odniosła pięć zwycięstw.

Bez względu na to, kto wygra, jedno jest pewne - będzie nowa triumfatorka turnieju w Dubaju. Rok temu zwyciężyła bowiem Rosjanka Mirra Andriejewa (7. WTA).

Switolina ma szansę na już trzeci triumf w Dubaju (wygrywała ten turniej w latach 2017 i 2018), a Pegula na pierwszy.