Szykuje się polski pojedynek! Poznaliśmy drabinkę turnieju w Dubaju

Hurkacz i Majchrzak od lat są dwoma najlepszymi polskimi tenisistami w męskiej stawce. Jednak jak dotąd nigdy nie zdarzyło im się zagrać ze sobą na poziomie ATP. W 2018 roku stanęli naprzeciwko siebie w eliminacjach do Challengera w brytyjskim Ilkey i wówczas niespodziewanie w trzech setach wygrał Majchrzak. Teraz w końcu może dojść do w pełni polskiej rywalizacji. Wszystko przez losowanie drabinki turnieju ATP 500 w Dubaju.

Hurkacz i Majchrzak zmierzą się pierwszy raz na poziomie ATP? Duże przeszkody na drodze

Nasi reprezentanci zmierzą się ze sobą, jeśli obaj przejdą I rundę. To jednak takie łatwe nie będzie. Szczególnie dla Hurkacza. Wrocławianin spróbuje przerwać serię trzech porażek w starciu z rozstawionym z nr 6 Czechem Jakubem Mensikiem. Zdecydowanym faworytem będzie Mensik, choć to nasz reprezentant wygrał ich oba dotychczasowe starcia (Australian Open 2024 i Rzym 2025). Z kolei Majchrzak zmierzy się z 53. w rankingu światowym Australijczykiem Alexieiem Popyrinem. Polak nigdy się z nim jak dotąd nie mierzył.

Jeśli do polsko-polskiego starcia faktycznie dojdzie, jego zwycięzca w ćwierćfinale będzie mógł zagrać np. z Alexandrem Bublikiem, z którym Hurkacz przegrał ostatnio w I rundzie w Rotterdamie. Czekać może tam też Holender Tallon Griekspoor. Żaden z naszych reprezentantów nie broni w Dubaju punktów, bo obaj nie grali tam rok temu. Mecze Polaków w I rundzie odbędą się w dniach 23-24 lutego, lecz godziny jeszcze nie są znane.

Polskie "derby" jak dotąd głównie u kobiet

Polsko-polskie starcia na najwyższym tenisowym poziomie w ostatnich latach to wyłącznie kobieca historia. Iga Świątek jest w takowych niepokonana, bo wygrała zarówno swój jedyny mecz z Magdaleną Fręch, jak i z Magdą Linette. Za to w meczach Fręch vs Linette jest 2:1 dla tej drugiej. Jedno spotkanie jeszcze w 2016 roku w Sztokholmie ze Świątek zagrała też Maja Chwalińska i z niego również górą wyszła 15-letnia wówczas Iga. Choć najsłynniejszy w pełni polski mecz w XXI wieku to zasługa panów. Jerzy Janowicz i Łukasz Kubot zmierzyli się w ćwierćfinale Wimbledonu 2013. Górą był Janowicz.