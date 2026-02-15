Nie tylko Świątek! Kolejna gwiazda zdecydowała

Niedawno świat obiegły informacje, że Iga Świątek nie zagra w turnieju WTA 1000 w Dubaju. Ostatenio Polka rywalizowała w Dosze, gdzei poległa w ćwierćfinale z Greczynką Marią Sakkari 6:2, 4:6, 5:7. Decyzję drugiej rakiety świata potwierdziła managerka wiceliderki rankingu, Daria Sulgostowska. - Z powodu zmiany harmonogramu Iga nie zagra w tym roku w Dubaju. Jednocześnie informuję, że czuje się dobrze i będzie przygotowywać się do turnieju Indian Wells - przekazała Sport.pl przedstawicielka teamu Igi Świątek.

Nie tylko Świątek rezygnuje! Sensacyjna triumfatorka WTA Doha odpuszcza turniej w Dubaju

To nie wszystko. Z rywalizacji wycofała się także jej rywalka i sensacyjna triumfatorka turnieju w Dosze - Karolina Muchova. To był pierwszy triumf Czeszki w turnieju WTA od siedmiu lat. Cały ten turniej miał sensacyjny przebieg, bo w finale mierzyła się z Victorią Mboko. Ostatecznie górą była 19. rakieta świata 6:4, 7:5.

Karolinę Muchovą w Dubaju zastąpiła Rosjanka Anastazja Zacharowa, która jest sklasyfikowana na 105. miejscu w rankingu światowym. Tenisistka walczyła w kwalifikacjach, ale nie zdołała się zakwalifikować do głównej drabinki turnieju. W półfinale pewnie pokonała Julię Grabher 6:2, 6:4. Jednak w finale poległa z Elisabettą Cocciaretto 1:2 (2:6, 7:6, 5:7).

Zacharowa zagra w 1/32 finału z inną kwalifikantką - Uchijimą. Jeśli wygra, być może będzie miała szansę zrewanżować się Włosce, gdyż w drugiej rundzie będzie mogła trafić na triumfatorkę starcia Emma Raducanu - Elisabetta Cocciaretto.

Turniej WTA 1000 w Dubaju już trwa. Do drugiej rundy awansowała już m.in. rodaczka Muchovej - Linda Noskova, która pokonała Ann Li. Rywalizacja potrwa do 21 lutego. Aktualną mistrzynią tego turnieju jest Mirra Andriejewa, która w ubiegłym roku pokonała Clarę Tauson w finale.

Z turniejem w Dubaju niestetu już pożegnała się Magdalena Fręch - lucky loserka, która mierzyła się z inną lucky loserką - Peyton Stearns. Swój mecz rozegra jeszcze Magda Linette. Jej rywalką będzie zdobywczyni dzikiej karty - Lulu Sun.