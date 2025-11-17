Świątek już wie! Oto rywale Polski w United Cup

United Cup to międzynarodowy turniej tenisa, rozgrywany w dwóch australijskich miastach Perth i Sydney w ramach przygotowań do pierwszego turnieju wielkoszlemowego - Australian Open. Jest to pierwszy turniej drużynowy dla obu płci, który przyznaje punkty do rankingów WTA i ATP.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Znamy rywali Polski w United Cup

Reprezentacja Polski w najbliższej United Cup rafiła do grupy F. Zmierzy się w niej z Niemcami oraz Holandią. Będzie zatem okazja do rewanżu za finał z ubiegłej edycji. Wtedy Biało-Czerwoni przegrali 1:2 z Niemcami. Teraz podstawowym duetem Niemców będzie Alexander Zverev (3. ATP) oraz Laura Siegemund (46. WTA). Najlepsi zawodnicy reprezentacji Holandii to: Suzan Lamens (87. WTA) oraz Tallon Griekspoor (25. ATP).

Wiadomo już, że reprezentację Polski będzie reprezentować Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski oraz Jan Zieliński.

Zobacz także: Kosmiczny wyczyn Świątek. Dołączyła do legend

Zmagania w turnieju United Cup rozpoczną się 2 stycznia 2026 roku w Perth. Polacy będą grać w Sydney. Awans do ćwierćfinałów wywalczą zwycięzcy sześciu grup oraz najlepsze zespoły z drugiego miejsca w danym mieście. Finał United Cup odbędzie się 11 stycznia.

United Cup zastąpił ATP Cup rozgrywany w latach 2020–2022, który wcześniej zastąpił Puchar Hopmana. Polska w 2023 roku była w półfinale.