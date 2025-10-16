Anna Kurnikowa ponad dwie dekady temu została okrzyknięta "najseksowniejszą kobietą świata" przez magazyn FHM. Niestety dla wielu kibiców i ekspertów tenisa Rosjanka wyróżniająca się nieprzeciętną urodą, przedwcześnie zakończyła karierę. Zrobiła to w wieku zaledwie z powodu urazu pleców. Wcześniej dwa razy wygrała Australian Open w grze podwójnej. W sumie w deblu wygrała aż 16 turniejów. W singlu nie cieszyła się z żadnego triumfu, a jej najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym to półfinał Wimbledonu w 1997 roku.

Tak obecnie wygląda Anna Kurnikowa

Wieloletnim partnerem Kurnikowej jest słynny piosenkarz Enrique Iglesias. Para spotyka się od 2001 roku i ma trójkę dzieci. Są to bliźniacy: Lucy i Nicholas oraz córka Mary. Jakiś czas temu Rosjanka przyznała, że nie ma zamiaru nigdy wychodzić za mąż, ponieważ wszystko podoba jej się tak, jak teraz jest. - Małżeństwo nie jest dla mnie ważne. Jestem w szczęśliwej relacji, to wszystko, co się liczy - mówiła Kurnikowa.

Teraz okazuje się, że Rosjanka znów jest w ciąży. Poinformował o tym brytyjski dziennik "Daily Mail". Pokazał m.in. zdjęcie Kurnikowej jak zakrywa swój brzuch plecakiem syna Nicholasa, którego odprowadzała do szkoły.

"Będąca w ciąży Kurnikowa nieco ukrywała swój brzuszek, gdy w tym tygodniu odprowadzała swojego siedmioletniego syna Nicholasa do szkoły w Miami. Kurnikowa, która spodziewa się już czwartego dziecka, została sfotografowana w poniedziałkowy poranek, trzymając jasnoniebiesko-zieloną torbę Nicholasa. 44-letnia Rosjanka miała na sobie czarne okulary przeciwsłoneczne, kamizelkę, spodenki i torbę, a na wierzchu białą koszulę" - pisze "Daily Mail".

Rosjanka w swojej karierze wygrała 181 spotkań, a przegrała 120.