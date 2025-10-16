Powrót na stronę główną
Tak dziś wygląda Anna Kurnikowa. Ma 44 lata, spodziewa się dziecka
Anna Kurnikowa przez wielu kibiców i ekspertów była uznawana za najpiękniejszą tenisistkę świata. Jej serce cały czas bije dla słynnego piosenkarza Enrique Iglesiasa. Tak wygląda dziś Rosjanka.
Anna Kurnikowa
Anna Kurnikowa ponad dwie dekady temu została okrzyknięta "najseksowniejszą kobietą świata" przez magazyn FHM. Niestety dla wielu kibiców i ekspertów tenisa Rosjanka wyróżniająca się nieprzeciętną urodą, przedwcześnie zakończyła karierę. Zrobiła to w wieku zaledwie z powodu urazu pleców. Wcześniej dwa razy wygrała Australian Open w grze podwójnej. W sumie w deblu wygrała aż 16 turniejów. W singlu nie cieszyła się z żadnego triumfu, a jej najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym to półfinał Wimbledonu w 1997 roku. 

Tak obecnie wygląda Anna Kurnikowa

Wieloletnim partnerem Kurnikowej jest słynny piosenkarz Enrique Iglesias. Para spotyka się od 2001 roku i ma trójkę dzieci. Są to bliźniacy: Lucy i Nicholas oraz córka Mary. Jakiś czas temu Rosjanka przyznała, że nie ma zamiaru nigdy wychodzić za mąż, ponieważ wszystko podoba jej się tak, jak teraz jest. - Małżeństwo nie jest dla mnie ważne. Jestem w szczęśliwej relacji, to wszystko, co się liczy - mówiła Kurnikowa. 

Teraz okazuje się, że Rosjanka znów jest w ciąży. Poinformował o tym brytyjski dziennik "Daily Mail". Pokazał m.in. zdjęcie Kurnikowej jak zakrywa swój brzuch plecakiem syna Nicholasa, którego odprowadzała do szkoły.

"Będąca w ciąży Kurnikowa nieco ukrywała swój brzuszek, gdy w tym tygodniu odprowadzała swojego siedmioletniego syna Nicholasa do szkoły w Miami. Kurnikowa, która spodziewa się już czwartego dziecka, została sfotografowana w poniedziałkowy poranek, trzymając jasnoniebiesko-zieloną torbę Nicholasa. 44-letnia Rosjanka miała na sobie czarne okulary przeciwsłoneczne, kamizelkę, spodenki i torbę, a na wierzchu białą koszulę" - pisze "Daily Mail".

Rosjanka w swojej karierze wygrała 181 spotkań, a przegrała 120. 

