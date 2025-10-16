Rybakina miała piłki meczowe i nagle stanęła. Blisko trzy godziny walki

Jelena Rybakina (9. WTA) w końcowej fazie sezonu musi dać z siebie wszystko, jeśli chce awansować do Turnieju Mistrzyń. W zawodach WTA 500 została rozstawiona z numerem trzecim, przez co do gry weszła od drugiej rundy. Tam wpadła Dajanę Jastremską (30. WTA), która wcześniej pokonała 6:3, 7:6(3) Victorię Mboko (24. WTA).

Jelena Rybakina walczy o WTA Finals. Udany start w Ningbo ją do tego przybliża

Pierwsza partia zaczęła się spokojnie, ale im bliżej było końca, tym robiło się ciekawiej. Najpierw Ukrainka przełamała na 4:2, aby za chwilę stracić przewagę. Następnie Kazaszka doprowadziła do remisu, a w kolejnym gemie wykorzystała trzeci break-point i serwowała po seta. Jednak dwukrotnie musiała bronić się przed startą serwisu, czego dokonała. A po wykorzystaniu drugiej piłki setowej wygrała 6:4.

Faworytka poszła za ciosem i zaczęła drugą partię od przełamania. Za moment straciła przewagę, a sytuacja powtórzyła się w gemach piątym oraz szóstym. Później Jastremska miała kolejny trudny moment, lecz przy stanie 4:4 obroniła dwa break-pointy.

Ostatecznie konieczny był tie-break. W nim zawodniczki szły łeb w łeb, aż Rybakina wygrała podanie rywalki na wagę prowadzenia 5-3. Za moment miała dwie piłki meczowe, z czego pierwszą przy własnym serwisie. Obie zmarnowała, a jej przeciwniczka pokazała moc. Wygrała jeszcze trzy punkty i finalnie cały set 7:6(6). Trwał on ponad 70 minut, a po ponad dwóch godzinach gry tenisistki czekała jeszcze trzecia partia.

Jelena Rybakina pokonała Dajanę Jastremską w Ningbo po niemal trzech godzinach gry

Dziewiąta rakieta świata szybko musiała bronić się przed utratą podania. Dokonała tego, a w szóstym gemie wykorzystała swoją szansę i objęła prowadzenie 4:2. Później już nie straciła nawet punktu przy własnym serwisie, dzięki czemu wygrała 6:3. Kosztowało ją to wiele wysiłku, spotkanie trwało aż 168 minut.

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Ningbo Jelena Rybakina zagra z Alją Tomljanović (104. WTA), która we środę 15 października pokonała 7:6(6), 6:3 Zeynep Sonmez (76. WTA). Kazaszka i Australijka zagrają w piątek 17 października, najwcześniej o godz. 10:00 czasu polskiego.

A jak wygląda sytuacja Rybakiny w rankingu WTA Race? Dzięki wygraniu trudnego meczu z Dajaną Jastremską powiększyła dorobek do 3913 pkt. Jednak dalej ma spory dystans do ósmej Jasmine Paolini (4238 pkt) i siódmej Mirry Andriejewej (4320 pkt) - Włoszka gra dalej w Chinach, 18-latka sensacyjnie odpadła w pierwszym meczu.