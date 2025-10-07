Djoković nagle padł na kort. Po trybunach aż przeszedł pomruk

Novak Djoković dobrze sobie radzi podczas turnieju w Szanghaju. Po zwycięstwie z Marinem Ciliciem 7:6, 6:4 i Yannickiem Hanfmannem 4:6, 7:5, 6:3 awansował do 1/8 finału. W tej fazie turnieju jego rywalem był Hiszpan Jaume Munar, z którym wcześniej mierzył się raz na Rolandzie Garrosie i wygrał.
Ten mecz zaczął się spokojnie, ale przy wyniku 2:1 to Novak Djoković jako pierwszy wykorzystał break pointy. Następnie potwierdził przełamanie i prowadził już 4:1. Rywal próbował się odgryźć, ale ostatecznie pierwsza partia padła łupem Serba 6:3.
Pogoda w Szanghaju daje zawodnikom się we znaki - bardzo wysoka wilgotność sięgaja 82 proc., co wpływa na kondycję tenisistów. Wyraźnie odczuwał to 38-latek, który również miał problemy z lewą kostką. W drugim secie oglądaliśmy prawdziwą wojnę. Było w niej wszystko - długie wymiany, czy fenomenalne akcje. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją korzyść przechylił Munar, który wygrał dwunastego gema (7:5) i doprowadził do wyrównania w setach.
Po ostatnim punkcie wyczerpany Novak Djoković padł na kort, a następnie otrzymał pomoc medyczną. W czasie tego meczu 38-latek kilkukrotnie potrzebował pomocy, podczas przerw Serb przykładał sobie do głowy lodowaty ręcznik.
Kiedy wydawało się, że to może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Munara, stało się coś nieprawdopodobnego. Djoković ostatkiem sił wyszedł na kort i przełamał przeciwnika w pierwszym i siódmym gemie. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 6:2. Ten morderczy bój trwał dwie godziny i czterdzieści jeden minut.
Serwis atptour.com przypomina, że tym samym Novak Djoković awansował do jedenastego ćwierćfinału w historii jego występów w Szanghaju. Serb triumfował w tym turnieju czterokrotnie. Teraz będzie dążył do ustanowienia rekordu - 41. tytułu ATP Masters 1000 i pierwszego od zwycięstwa w Paryżu w 2023 roku.
