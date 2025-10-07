Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Padło tenisowe pytanie w "Milionerach". Fan Świątek nie może tego nie wiedzieć
Sukcesy Igi Świątek sprawiły, że tenis stał się jedną z najpopularniejszych dyscyplin w Polsce. Pytanie dotyczące tego sportu ostatnio pojawiło się nawet w "Milionerach". Uczestnik programu telewizji Polsat nie był jednak na nie gotowy. Nie pomógł mu nawet "telefon do przyjaciela", czyli jedno z kół ratunkowych.
Hubert Urbański, Milionerzy
Screen - X.com

"Milionerzy" to program sprawdzający szeroko pojętą wiedzę ogólną, stąd uczestnicy mogą spodziewać się wyzwań z każdej dziedziny, również sportowej. W tym roku pojawiło się w nim pytanie dotyczące Roberta Lewandowskiego - "w którym klubie zdobył mistrzostwo Polski"? A także inne, zahaczające o Jana Urbana. W niedawnym odcinku przyszła pora na wątek tenisa.

Zobacz wideo Jakub Kosecki szczerze o swojej karierze: Znajdź drugiego takiego wariata jak ja

Tenis w "Milionerach". Uczestnik nie był na to gotowy

O główną nagrodę w popularnym programie Polsatu starał się programista Paweł Mral. Udało mu się odpowiedzieć na kilka pierwszy pytań, aż doszedł do progu 25 tysięcy złotych. Wówczas prowadzący Hubert Urbański zapytał go: "jak w tenisowym żargonie nazywa się mecz zakończony wynikiem 6:0, 6:0?" 

Możliwymi odpowiedziami na te pytanie były "bajgiel", "precel", "okularki" i "rowerek". Uczestnik nie miał jednak pojęcia, który wariant jest prawidłowy. Zdecydował się na koło ratunkowe, jakim jest telefon do przyjaciela. Hubert Urbański zadzwonił na antenie do jego znajomego Rafała i ten poradził wybrać opcję "A", czyli bajgiel. To był jednak błąd.

Bajglem określamy bowiem pojedynczego seta zakończonego 6:0. Mecz, w którym jeden z zawodników nie zdobędzie ani jednego gema, to już tak zwany rowerek. Jego świadkami byliśmy na przykład w finale niedawnego Wimbledonu, kiedy Iga Świątek pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Najwidoczniej jednak uczestnik Milionerów przegapił ten spektakl.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich