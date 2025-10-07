Nie do wiary! Zalegają Polakowi fortunę. "Wiem, w co wszedłem"

Nie ma nudy nawet po zakończeniu żużlowej PGE Ekstraligi. Mająca ogromne długi Gezet Stal Gorzów utrzymała się w najwyższej klasie rozgrywkowej po dwumeczu barażowym z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Teraz pozostaje pytanie, czy dziewięciokrotni mistrzowie Polski otrzymają licencję na występy w elicie w przyszłym sezonie. Gorąco jest też w Częstochowie, gdzie tamtejszy Włókniarz ma zalegać Wiktorowi Lampartowi aż 1,25 mln złotych!
Lampart był zakontraktowany we Włókniarzu jako zawodnik na pozycję U24. Jeździł również w U-24 Ekstralidze. Portal WP SportoweFakty wyliczył, że za jazdę w dwóch rozgrywkach wychowanek Stali Rzeszów wystawił częstochowianom rachunek na kwotę 1,88 mln brutto. Tymczasem na jego konto nie wpłynęła nawet połowa należności.
To tylko potwierdza, że Włókniarz także jest w złej sytuacji finansowej, bo już w trakcie sezonu mówiło się, że zalega z pieniędzmi innym zawodnikom. Wśród nich był Jason Doyle, indywidualny mistrz świata z 2017 roku.
W Częstochowie nadchodzą jednak zmiany. Nowym właścicielem klubu został Bartłomiej Januszka z firmy Krono-Plast. Kończy się zatem era Michała Świącika, a Januszka zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji.
- Nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam tym informacjom. Znam sytuację finansową klubu i wiem, w co wszedłem. Mogę zapewnić, że klub ureguluje wszystkie zaległości. Będziemy odbudowywać wiarygodność klubu - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.
Januszka zdaje też sobie sprawę z tego, że w przyszłym roku jego klub może czekać rozpaczliwa walka o utrzymanie. "Lwy" w poprzednim sezonie PGE Ekstraligi zajęły 7. miejsce, w tym roku uplasowały się pozycję wyżej, a w przyszłym roku nie można wykluczyć scenariusza, w którym zajmą 7. lub 8. lokatę.
Na pewno dojdzie do przemeblowania składu. Odchodzą wyżej wspomniani Doyle i Lampart. Piotr Pawlicki z kolei został już ogłoszony zawodnikiem Fogo Unii Leszno. Zmianę zespołu potwierdził również Kacper Woryna.
