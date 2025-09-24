Piłkarskie pytanie w "Milionerach" za 125 tys. złotych. Znasz odpowiedź?

"Milionerzy" to popularny teleturniej, który oparty jest na brytyjskim formacie, a w Polsce zagościł już w 1999 roku. Przez lata był transmitowany na antenie TVN, a w 2025 roku trafił pod skrzydła telewizji Polsat. W części głównej programu uczestnik odpowiada na 15 pytań, które dotyczą wiedzy z różnych dziedzin i prowadzą do najbardziej pożądanej nagrody - miliona złotych. W "Milionerach" nie brakuje pytań dotyczących sportu. Jedno z nich otrzymała ostatnio uczestniczka walcząca o 125 tysięcy złotych.

Pytanie o Jana Urbana w "Milionerach". 125 tysięcy do wygrania

To było dziewiąte pytanie, na które odpowiadała pani Aleksandra z Gryfina. Do tej pory bezbłędnie przebrnęła przez poprzednie zagadnienia. Wówczas prowadzący program Hubert Urbański zadał pytanie dotyczące przeszłości piłkarskiej reprezentacji Polski.

Zadaniem uczestniczki było odpowiedzieć, który z ostatnich selekcjonerów drużyny narodowej zagrał na mistrzostwach świata w 1986 roku. Mogła wybrać spośród czterech nazwisk: Antoniego Piechniczka, Jana Urbana, Michała Probierza i Czesława Michniewicza.

Nie była pewna odpowiedzi i nie czuła się mocna w tematach związanych z piłką nożną. Z tego powodu poprosiła o wykorzystanie koła ratunkowego w postaci telefonu do przyjaciela. Mówiąc precyzyjnie - w tym wypadku do przyjaciółki. Problem w tym, że pani Katarzyna, do której zdecydowała się zadzwonić, także nie była ekspertką w dziedzinie piłki nożnej. Doradziła uczestniczce zaznaczenie ostatniej odpowiedzi, czyli wybranie Czesława Michniewicza.

Pani Aleksandra zdecydowała się zaufać intuicji przyjaciółki. Niestety - ta tym razem nie pomogła jej w udzieleniu poprawnej odpowiedzi. Prawidłowym wyborem byłoby postawienie na obecnego selekcjonera Jana Urbana, który jako zawodnik wziął udział w mistrzostwach w Meksyku.

Uczestniczka opuściła studio bez miliona na koncie, ale nie bez nagrody. Wcześniej poprawne odpowiedzi umożliwiły jej zdobycie gwarantowanej kwoty 50 tysięcy złotych. Warto dodać, że gdyby zgadła prawidłową odpowiedź na piłkarskie pytanie, byłaby już tylko trzy poprawne odpowiedzi od nagrody głównej programu - tytułowego miliona.