Robert Lewandowski ma za sobą dość przeciętny okres. Tuż przed rozpoczęciem sezonu doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry w pierwszym meczu La Liga z RCD Mallorca oraz nie pozwoliła mu wystąpić od początku z Levante, oraz Rayo Vallecano. Mimo to był naszym podstawowym zawodnikiem w spotkaniach el. mistrzostw świata z Holandią oraz Finlandią. W tym drugim zdobył nawet bramkę.

W Milionerach padło pytanie o Lewandowskiego. Oto co odpowiedział uczestnik programu

Dla Lewandowskiego FC Barcelona to dopiero trzeci klub za granicą. Wcześniej reprezentował przecież barwy wyłącznie Bayernu Monachium oraz Borussii Dortmund. Ten drugi zespół wykupił go w 2010 roku z Lecha Poznań za niespełna pięć milionów euro. Na tamte czasy były to spore pieniądze, choć nie ma co się dziwić, zwłaszcza że Polak był wówczas królem strzelców ekstraklasy. Ale nie tylko.

"W którego barwach klubu Robert Lewandowski zdobył mistrzostwo Polski?" - tak brzmiało pytanie, z którym musiał się zmierzyć pan Krzysztof w ostatnim programie Milionerzy. Stawką było 15 tys. zł. Były cztery odpowiedzi: Legia Warszawa, Lech Poznań, Górnik Zabrze oraz Jagiellonia Białystok. I nie było to wcale łatwe, gdyż poza Lechem Lewandowski grał też dla Legii. Uczestnik był jednak przekonany, że chodzi o poznański zespół. I nie pomylił się, gdyż właśnie z nim świętował tytuł w 2010 roku, tuż przed transferem do Niemiec.

Kariera Polaka po tym sukcesie dosłownie eksplodowała. Przez kolejne cztery lata bronił barw Borussii Dortmund, z którą dwa razy sięgnął po mistrzostwo, po Puchar oraz Superpuchar Niemiec. Mało tego, był też królem strzelców Bundesligi z dorobkiem 20 trafień. Potem trafił do Bayernu Monachium, którego będąc piłkarzem, wygrał Ligę Mistrzów i niewiele brakło, by zdobył Złotą Piłkę. Mając 33 lata, FC Barcelona zapłaciła za niego aż 45 mln euro. Podpisano z nim czteroletni kontrakt, który wygasa w czerwcu.

Robert Lewandowski rozegra kolejny mecz już w niedzielę 14 września, kiedy FC Barcelona zagra u siebie z Valencią. Po trzech kolejkach ligowych zespół zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów.