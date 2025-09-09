Nieprawdopodobne, co zrobiła Chwalińska! A było już 2:5

Maja Chwalińska (134. WTA) po nieudanych dla siebie kwalifikacjach do US Open zrobiła sobie krótką przerwę i wróciła do gry wraz z początkiem września w Challengerze w szwajcarskim Montreux. W nim Polka tylko w pierwszej rundzie straciła seta, a następnie szła jak burza do finału, w którym pokonała Łotyszkę Darję Semenistaję (110. WTA) 6:1, 6:2.

Maja Chwalińska wygrywa mecz po rollercoasterze emocji

Finał w Montreux rozegrany został w niedzielę, a już we wtorek Maja Chwalińska grała w pierwszej rundzie Challengera w słoweńskiej Ljubljanie. Rywalką 23-latki była Szwajcarka Leonie Kueng (276. WTA). Spotkanie źle zaczęło się dla Chwalińskiej, gdyż została przełamana już w swoim drugim gemie serwisowym. Nie zdążyła się dobrze obejrzeć, a już przegrywała 2:5 z podwójnym przełamaniem!

W kolejnym gemie Chwalińska musiała bronić piłki setowej, ale odrobiła częściowo stratę przełamania. W kolejnych nie dała rywalce szans na odebranie jej serwisu, a sama wykorzystała okazje do przełamania rywalki. Efekt? Pięć wygranych gemów z rzędu i zarazem cały set 7:5 w 62 minuty!

Drugi set to był zwrot akcji za zwrotem akcji. Chwalińska rozpoczęła od szybkiego prowadzenia 3:0, żeby kilkanaście minut później przegrywać 3:4! Kueng serwowała na 5:3, ale wtedy znowu nie wytrzymyła, nasza tenisistka wygrała trzy gemy z rzędu i ostatecznie po godzinie i 46 minutach wygrała to szalone spotkanie 7:5, 6:4.

W drugiej rundzie Challengera w Ljubjlanie Maja Chwalińska zmierzy się ze Słowenką Dalilą Jakupović (304. WTA). Będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek obu pań.

