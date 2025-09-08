Wielkoszlemowa rywalizacja w sezonie 2025 została zakończona. U pań Madison Keys (Australian Open), Coco Gauff (Roland Garros), Iga Świątek (Wimbledon) i Aryna Sabalenka (US Open) rozdzieliły między siebie najcenniejsze z tenisowych tytułów. Zagwarantowały sobie tym samym udział w WTA Finals na koniec roku, bo nawet gdyby któraś z nich wyleciała z Top 8 rankingu WTA Race, to wielkoszlemowe czempionki z danego roku mają zagwarantowany udział (o ile nie spadną poniżej 20. miejsca.).

Świątek potwierdziła swój udział. Jeszcze nigdy tam nie grała

To wszystko nie oznacza jednak końca emocji. Zanim najlepsze zawodniczki sezonu pojadą do Rijadu, tour WTA czeka jeszcze wizyta na Dalekim Wschodzie. Iga Świątek rok temu nie grała ani w Pekinie, ani w Wuhan, jako że była zawieszona za pozytywny wynik testu antydopingowego. Pod kątem rankingu WTA to nawet nie tak źle, bo nie ma żadnych punktów do obrony w tym okresie, może tylko zyskać. Na przykład we wspomnianym Wuhan. Polka potwierdziła swój udział w chińskim turnieju, biorąc udział w filmiku promocyjnym, opublikowanym przez oficjalne konto tych zawodów na Instagramie.

- Cześć wszystkim! Z tej strony Iga Świątek. Jestem bardzo podekscytowana, że mogę zagrać w tym roku w Wuhan. To będzie mój pierwszy raz tutaj, więc mam nadzieję spotkać się z wami wszystkimi i zobaczyć, jak nas wspieracie. Tak, to będzie dobra zabawa, więc chodźcie nas dopingować! - powiedziała Świątek.

To prawdziwe królestwo Sabalenki

Dla Polki rzeczywiście będzie to pierwszy w karierze udział w turnieju w Wuhan. Wcześniej był on organizowany w latach 2014-2019. Wybuch pandemii koronawirusa spowodował długą, aż czteroletnią przerwę (2020-2023), a gdy zawody powróciły w zeszłym roku, to Iga była zawieszona. Oprócz niej w filmiku promocyjnym udział wzięły m.in. Coco Gauff, Jasmine Paolini oraz Aryna Sabalenka, która już trzykrotnie wygrywała te zawody (2018, 2019, 2024). Turniej w Wuhan startuje 6 października 2025 roku.

