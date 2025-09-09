Podali ceny biletów, kibice przecierają oczy. "Tanio już było"

Na ten moment kibice w Grodzie Kopernika czekali długo. Ostatni raz żużlowcy z Torunia jechali w finale PGE Ekstraligi dziewięć lat temu. Wówczas jednak musieli zadowolić się srebrem, bo w dwumeczu zwycięska była Stal Gorzów. Złota Drużynowych Mistrzostw Polski nie widziano w Toruniu natomiast od 2008 roku. Nic dziwnego, że fani żółto-niebiesko-białych ostrzą sobie zęby na domowe starcie z Orlen Oil Motorem Lublin, który ma chrapkę na czwarty tytuł z rzędu. By obejrzeć spotkanie na stadionie, trzeba sięgnąć głęboko do portfela.

Podano ceny na finał. Kibice oburzeni

PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się z Orlen Oil Motorem Lublin 21 września o godz. 19:30. Patrząc na ceny wejściówek, na platformie X kibice piszą, że "tanio już było".

Na strefę niebieską bilet normalny kosztuje 155 złotych, natomiast ulgowy 105 złotych. Taniej jest w strefie zielonej (bilet normalny - 141 złotych, a ulgowy 72 złote). W rozpisce znajdziemy również adnotację, że dzieci do 110 centymetrów wzrostu wejdą na strefę zieloną za darmo.

Najdroższa jest strefa czerwona. W tym przypadku trzeba wydać aż 400 złotych za bilet normalny, natomiast 210 złotych za bilet ulgowy. Wejściówka na sektor gości to z kolei koszt w wysokości 160 złotych.

Fani toruńskiego zespołu szeroko komentują w mediach społecznościowych decyzję klubu odnośnie do biletów. Wielu osobom nie podoba się taki wzrost cen, nawet patrząc na to, że mamy do czynienia ze spotkaniem finałowym.

Torunianie zepchną Motor z tronu?

PRES Grupa Deweloperska Toruń może już mówić o sporym sukcesie. Czterokrotni drużynowi mistrzowie kraju w dwumeczu półfinałowym pokonali Betard Spartę Wrocław, a w rundzie zasadniczej uplasowali się tuż za zespołem Dariusza Śledzia.

Torunianie mają zatem już co najmniej srebro, ale mają prawo marzyć o złocie. Orlen Oil Motor Lublin zdominował ligę, ale przy odpowiedniej zaliczce przed rewanżem podopieczni Piotra Barona nie stoją na straconej pozycji w walce o tytuł.

