Collins błyskawicznie wyrzucona z US Open! To była absolutna klęska

Co prawda Jacqueline Cristian jest nieco wyżej w rankingu WTA od Danielle Collins (50. miejsce Belgijki przy 61. pozycji Amerykanki), ale nikt nie spodziewał się, że pójdzie jej tak łatwo w tym meczu. Tym bardziej że Cristian odpadała w Cincinnati i Monterrey już w pierwszej rundzie, więc nie była w optymalnej formie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Collins rozbita na starcie US Open

Collins była w stanie nawiązać walkę z Cristian tylko na początku meczu. W miarę pewnie obroniła podanie przy swoich pierwszych dwóch gemach serwisowych. Ale potem Belgijka zaczęła przejmować inicjatywę. Przede wszystkim grała dużo szybciej od Amerykanki.

Udało się przełamać Collins w piątym gemie, po drugim break poincie. To tylko nakręciło Cristian, która bardzo pewnie serwowała i mądrze kontrowała piłki grane przez rywalkę. Amerykańska tenisistka próbowała się jeszcze bronić w siódmym gemie, ale musiała uznać wyższość rywalki. Chwilę później Cristian zamknęła pierwszego seta, którego wygrała 6:2.

W drugiej partii zawodniczka z Belgii wrzuciła wyższy bieg i zepchnęła Collins do głębszej defensywy. Kibice zachęcali swoją rodaczkę to wyjścia z inicjatywą, by spróbowała zaatakować, ale pozostawała bezradna wobec dobrze dysponowanej Cristian. Była też głucha na wsparcie kibiców, wyglądała na złą i sfrustrowaną.

Zobacz też: Świątek potrzebowała godziny, aby zachwycić cały świat. Od razu ogłosili

Collins była w stanie tylko się bronić. Jej gra w defensywie nieźle wyglądała w pierwszych dwóch gemach tego seta, ale potem nie mogła już nic zrobić. Cristian skruszyła mur i kończyła niemalże każdą piłkę. Z ogromną łatwością wygrała seta 6:0, a cały mecz 2:0.

Spotkanie trwało zaledwie 67 minut. Nie dało się przewidzieć wygranej Belgijki w tak ekspresowym tempie. W drugiej rundzie Jacqueline Cristian zmierzy się z lepszą z pary Ashlyn Krueger - Sofia Kenin.

Dla Danielle Collins tegoroczny US Open był ostatnim turniejem w tym sezonie, co zapowiadała już wcześniej. Drugi sezon z rzędu i szósty raz w karierze pożegnała się z Nowym Jorkiem po jednym meczu.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU