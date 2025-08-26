Świątek potrzebowała godziny, aby zachwycić cały świat. Od razu ogłosili

To było gładkie wejście w ostatnie turniej wielkoszlemowy w tenisowym kalendarzu w wykonaniu Igi Świątek. Polka starała się bawić tenisem, szukać różnych zagrań i możliwości na posłanie winnera. Nie grała jedynie forhendem, który jest jej najmocniejszą bronią, ale punktowała też przy siatce i z pola serwisowego.

Świat zachwycony Świątek po pierwszym meczu US Open

Tego lata Świątek jest nie do zatrzymania w Stanach Zjednoczonych. Po wygraniu turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati pewnie zaczęła US Open. Nie ma co się dziwić reakcjom światowych mediów, które są zachwycone efektywnym stylem gry polskiej tenisistki.

"Świątek pozostaje niepokonana. Wszechstronna Świątek powróciła. Presja bycia jedną z głównych pretendentek do tytułu US Open wydaje się jej w najmniejszym stopniu nie przeszkadzać. Zaczęła US Open od miażdżącego zwycięstwa, awansowała w olśniewający sposób" - stwierdził hiszpańskojęzyczny portal puntodebreak.com.

Z kolei na tennis.com zwrócono uwagę na wyjątkowe dokonanie Polki. Dzięki wygranej z Arango jest jedyną tenisistką na świecie, która wygrała co najmniej 50 meczów w każdym z czterech ostatnich sezonów (licząc obecny). "Żadna inna kobieta nie może się z nią równać, ponieważ w 2022 roku była jedyną, która osiągnęła ten wynik" - dodano. Podobnym wyczynem u mężczyzn może pochwalić się jedynie Carlos Alcaraz.

Rosyjski championat.com pisze o "pewnym rozpoczęciu US Open" przez Świątek. Przypomina też o pobiciu rekordu Moniki Seles pod względem zwycięstw w pierwszej rundzie z rzędu.

Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" ocenia otwarcie Świątek jako "płynne". "Gładko rozpoczęła turniej, próbując nowych wariantów gry". Stwierdzono, że po przełamaniu Arango w czwartym gemie pierwszego seta Wim Fissette zaczął traktować mecz jako "poligon doświadczalny dla swojej podopiecznej".

Świątek specjalnie nie zmęczyła się w pierwszej rundzie, co podkreślono na łamach francuskiego dziennika "L'Equipe". "Polka nie wysiliła się zbytnio, by pokonać Kolumbijkę Arango. Różnica w umiejętnościach była zbyt duża".

Stacja ESPN określiła mecz pierwszej rundy jako "łatwy początek drogi Świątek ku zwycięstwu w US Open". Przewiduje, że to Polka będzie triumfatorką wielkoszlemowego turnieju.

W drugiej rundzie US Open Iga Świątek zagra z Holenderką Suzan Lamens.

