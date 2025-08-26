Oto co Niemki powiedziały o Polkach przed meczem. "Nadszedł na nie czas"

Podopieczne trenera Giulio Bregoliego bardzo dobrze zaprezentowały się w spotkaniach z Kenią i Wietnamem, wygrywając każde z nich po 3:0. Ta sztuka nie udała się Biało-Czerwonym, które oddały jednego seta Wietnamkom, a także niespodziewanie przegrały jedną partię z siatkarkami z Afryki aż do 15.

Mimo wszystko obie reprezentacje z Europy na koncie mają po dwie wygrane i komplet sześciu dużych punktów. Oznacza to, że choć Niemki na razie prowadzą w grupie G, to o pierwszym miejscu zdecyduje to, kto zwycięży bezpośredni mecz.

- Radość jest ogromna. To był mecz, który musiałyśmy wygrać, ale nie było to takie łatwe, bo ciąży na nas pewna presja. Cieszę się, że udało nam się rozegrać tak pewne zawody. Od początku chcieliśmy wywierać presję i nam się to udało. Teraz chcemy sprawić niespodziankę z Polską - mówiła po spotkaniu z Wietnamem przyjmująca niemieckiej kadry, Lina Alsmeier, cytowana przez Sport.de.

Cel Niemek? Uniknąć Włoszek, mszcząc się na Polkach

Siatkarki z kraju naszych zachodnich sąsiadów mają już zapewnioną grę w fazie pucharowej mistrzostw świata. Jednak ostatni mecz grupy G rozegra się o coś więcej, niż prestiż zajęcia pierwszego miejsca. Druga drużyna w grupie w 1/8 MŚ trafi bowiem na Włoszki. Mistrzynie olimpijskie z Paryża i triumfatorki tegorocznej Ligi Narodów to obecnie najlepsza kobieca kadra świata. Gra z nimi już na tak wczesnej fazie oznacza prawdopodobny koniec turnieju. Niemki są jednak pewne, że po meczu z Polską unikną tego losu.

- Nie musimy się z tym ukrywać. Mamy dużą szansę na wygranie grupy - powiedziała Hanna Orthmann.

- Powiedzieliśmy sobie w szatni, że nadszedł na nie czas - stwierdziła o Polkach Anna Pogany.

- Wciąż mamy rachunki do wyrównania - to z kolei słowa Liny Alsmeier.

Istotnie, Niemki są rywalkami, z którymi Polkom w ostatnich latach dobrze się wiedzie. By przypomnieć sobie ich ostatnie zwycięstwo nad Biało-Czerwonymi, trzeba sięgnąć pamięcią do maja 2022 roku, gdy wygrały 3:1, ale tylko w meczu towarzyskim. Podopieczne Stefano Lavariniego od tego momentu wygrały z nimi osiem spotkań. Pozostaje mieć nadzieję, że ta passa zostanie podtrzymana.

Spotkanie Polska - Niemcy odbędzie się w środę 27 sierpnia o godzinie 15:30 polskiego czasu.

