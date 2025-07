Świątek zabrała głos ws. "nowej Szarapowej"

Eugenie Bouchard w 2014 roku dotarła do finału Wimbledonu i zajmowała piąte miejsce w rankingu WTA. Wielu ekspertów uważało wówczas, że czeka ją świetlana przyszłość. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Od tamtej pory Kanadyjka nie wygrała żadnego turnieju. W ubiegłym sezonie wystąpiła na korcie zaledwie cztery razy, a w tym roku tylko raz. Niedawno ogłosiła, że rozpoczęty ostatnio turniej WTA w Montrealu będzie ostatnim w jej karierze.

Iga Świątek została zapytana o Bouchard. Oto co powiedziała

"Po Szarapowej była najbardziej ekstrawagancką ikoną marketingu w kobiecym tenisie. To zainteresowanie mediów, ostatecznie zakończyło jej karierę. Jej gra przyciągała uwagę, ale wszyscy mówili zwłaszcza o jej wyglądzie. Wszyscy widzieli w niej nową Szarapową i wykorzystywali jej wygląd do sprzedaży swoich produktów. Podpisała wiele umów i, choć wtedy nie zdawała sobie z tego sprawy, to był początek końca jej sukcesów na korcie" - napisał o niej dziennikarz Jose Moron.

O Bouchard wspomniała również Iga Świątek, którą spytano, czy pamięta występy Kanadyjki w 2014 roku. - Nie oglądałam wtedy zbyt dużo tenisa. Oglądałam jedynie mecze Rafaela Nadala. Poza tym musiałam chodzić do szkoły i trenować. Nie pamiętam za wiele, ale oczywiście pamiętam nasz mecz. Nie mogę powiedzieć za wiele, ale było to solidne spotkanie dla obu stron. Grałyśmy na korcie ziemnym i był to dla mnie początek rywalizacji na tej nawierzchni. Jedyny mecz, jaki grałam na korcie Simonne Mathieu, więc go pamiętam - powiedziała Polka.

Iga Świątek również weźmie udział w turnieju w Montrealu. Rywalizację rozpocznie od drugiej rundy. Jej rywalką będzie zwyciężczyni spotkania Julia Putincewa - Hanyu Guo. Bouchard natomiast w pierwszej rundzie zmierzy się z Emilianą Arango.