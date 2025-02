Świątek straciła punkty! Tak wygląda ranking WTA

Iga Świątek w piątkowe południe nie przełamała fatalnej serii meczów z Łotyszką Jeleną Ostapenko i przegrała z nią piąty raz w karierze (na pięć spotkań). Tym razem Polka nie miała szans w półfinale turnieju WTA 1000 w Dosze, przegrywając 3:6, 1:6. "Łotyszka pozostaje jedyną tenisistką w rozgrywkach kobiecego tenisa, która wygrała dotąd wszystkie mecze z naszą zawodniczką (bilans 5:0). Świątek nie obroni w Katarze tytułu, jaki wywalczyła rok temu" - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Strata Igi Świątek do liderki dużo większa. Oto ranking WTA

Iga Świątek po porażce w półfinale w Dosze straciła punkty do rankingu WTA. To efekt tego, że broniła trofeum z ubiegłego roku. Polka wciąż jest wiceliderką rankingu, a do Aryny Sabalenki traci już 796 punktów. Przed turniejem w Dosze, strata Świątek do Białorusinki wynosiła tylko 186 punktów. Gdyby Polka triumfowała w turnieju, to właśnie taką stratę wziąć by miała.

Niestety, po turnieju w Dubaju strata Świątek może się powiększyć. Polka rok temu była tam w półfinale, więc broni sporo punktów. Natomiast Sabalenka odpadła już w drugiej rundzie.

W najlepszej "10" rankingu WTA, w porównaniu do ubiegłego tygodnia, nie doszło do zmian. Największy awans zaliczyła triumfatorka turnieju w Dosze - Amanda Anisimiowa. Amerykanka awansowała aż o 23 pozycje. Obecnie jest sklasyfikowana na 18. miejscu, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Finalistka - Jelena Ostapenko awansowała o 11. miejsc i jest 26.

Świątek swój pierwszy mecz zagra we wtorek. W pojedynku II rundy zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynkowego starcia: Wiktoria Azarenka (Białoruś, 34. WTA) - Anhelina Kalinina (Ukraina, 51. WTA). Relacja na żywo z pojedynku Polki na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tak wygląda ranking WTA:

Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8956 punktów Iga Świątek - 8160 pkt Coco Gauff (USA) - 6538 Jasmine Paolini (Włochy) - 5398 Jessica Pegula (USA) - 5076 Madison Keys (USA) - 4680 Jelena Rybakina (Kazachstan) - 4153 Qinwen Zheng (Chiny) - 3985 Emma Navarro (USA) - 3649 Paula Badosa (Hiszpania) - 3588

...28. Magdalena Fręch - 1835

...37. Magda Linette - 1479

...131. Maja Chwalińska - 561

...210. Linda Klimovicova - 338

...225. Katarzyna Kawa - 320